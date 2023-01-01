İstanbul trafiği için pratik çözüm! İmamoğlu ''bir ilk'' diye duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehir hatlarındaki yeni gelişmeyi 'bir ilk' olarak duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Vapur hatlarında bir ilkin yaşandığını belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Aracınızı bırakın, kahvenizi yudumlayarak yol alın! Ortaköy– Beşiktaş – Eminönü hattı vapur seferlerinde bir ilk. Sadece 25 dakika sürüyor. Hafta içi ve Cumartesi günleri günlük 14 sefer, Pazar günleri ise 13 sefer ile hizmetinizde. Bugün başladı.”