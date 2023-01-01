  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İstanbul trafiği için pratik çözüm! İmamoğlu ''bir ilk'' diye duyurdu

İstanbul trafiği için pratik çözüm! İmamoğlu ''bir ilk'' diye duyurdu

İstanbul trafiği için pratik çözüm! İmamoğlu ''bir ilk'' diye duyurdu
Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehir hatlarındaki yeni gelişmeyi 'bir ilk' olarak duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Vapur hatlarında bir ilkin yaşandığını belirten İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

“Aracınızı bırakın, kahvenizi yudumlayarak yol alın! Ortaköy– Beşiktaş – Eminönü hattı vapur seferlerinde bir ilk. Sadece 25 dakika sürüyor. Hafta içi ve Cumartesi günleri günlük 14 sefer, Pazar günleri ise 13 sefer ile hizmetinizde. Bugün başladı.”

İstanbul trafiği için pratik çözüm! İmamoğlu ''bir ilk'' diye duyurdu

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Memur maaşı, emekli aylığı ve ikramiyeler 3600 ek göstergeyle artacak! İşte o hesap
2023 kabus gibi başladı: Yeni koronavirüs varyantı hızla yayılıyor
Meteoroloji açıkladı: Yeni haftada yağışlar geri dönüyor
Araç muayene ücretlerine büyük zam
Metroda ilginç olay! Kafası sıkışan kadını itfaiye kurtardı
Hande Sarıoğlu'nun ''2022'ye veda pozu'' olay oldu!
Herkes 2023'e girerken o ilimiz 2024'e girdi
Büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayiden ilginç sözler
İşte Erdoğan'ın 2023 seçimleri için B Planı!
En çok tercih edilen bebek isimleri açıklandı