İstanbul Turizm Fuarı'nda Muğla Destinasyonu Oturumu’na Yoğun İlgi

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, İstanbul Turizm Fuarı (ITF 2025) kapsamında düzenlenen Muğla Destinasyonu Oturumu’nda konuşmacı olarak yer aldı.

50 ülkeden 500 firmanın ve 15 bin turizm profesyonelinin katılımıyla Yenikapı-Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’ndeki fuar alanında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Muğla Destinasyon Oturumu” paneline; Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli katıldı.

Panelde konuşan Başkan Mandalinci, Muğla’nın Türkiye’nin turizm gelirlerinde İstanbul ve Antalya ile birlikte ilk üçte yer aldığına dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

“Bodrum, Muğla turizminin yüzde 40’ını temsil ediyor. Türkiye genelinde yabancı turistin ortalama harcaması 950 dolar seviyesindeyken, Bodrum’da bu rakam 1.400 dolara ulaşıyor. Bu durum, Bodrum’un hem popülerliğini hem de gelen turistin harcama eğilimini ortaya koyarak Bodrum’un ne kadar doğru bir tercih olduğunu gösteriyor.”

Herkese Hitap Eden Bir Kent

Son yıllarda oluşan pahalılık algısı ile ilgili Başkan Başkan Mandalinci şu açıklamalarda bulundu:

“Bodrum çok geniş bir yelpazeye sahip. Bodrum için tamamen ucuz ya da pahalı diyemeyiz. Burası her vatandaşa, her kesimden insana aradığı seçenekleri sunabilen bir bölge. Bu sebeple bizim bölgemiz yerli ve yabancı turist tarafından tercih ediliyor.”

Sürdürülebilir Turizm Hedefi

Bodrum Belediyesi olarak yaz ve kış aylarını kapsayan “sürdürülebilir turizm” hedefi doğrultusunda çalıştıklarını belirten Başkan Mandalinci, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Denizimiz, mavi turumuz, otellerimiz, festivallerimiz ve konserlerimiz yaz koridorunda Bodrum için yeterli oluyor. Ancak kış koridorunda özellikle son yıllarda artan gastronomi merakı var. Bodrum, artık ciddi bir gastronomi destinasyonu haline geldi. Kış aylarında düzenlediğimiz Acı Ot Festivali, gastronomi etkinlikleri, coğrafi işaretli Bodrum mandalini ve son zamanlarda öne çıkardığımız Bodrum yeşil mandalini çalışmaları bu alanda önemli adımlar. Ayrıca kültürel ve sportif etkinlikler, Boat Show ve Bodrum Cup gibi organizasyonlarla kış sezonunu hareketlendireceğiz. Bu sayede turizmi çeşitlendirerek sezonu 9-10 aya yaymak istiyoruz. Bu hedef hem otelcimize hem de sektörden geçimini sağlayanlara istihdam açısından önemli katkı sağlayacak.”

Fuar alanında Bodrum Otelciler Derneği (BODER) öncülüğünde kurulan Bodrum standında ziyaretçilerle ve turizm profesyonelleri ile bir araya gelen Başkan Tamer Mandalinci, “Kentimizin tanıtımına katkı koyan ve bu fuarda da desteklerini esirgemeyen başta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz’e teşekkür ediyorum.” diyerek BODER Başkanı Dengiz’e plaket takdim etti.