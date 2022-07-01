İstanbul Vakfı’nın Büyüt Hayallerini projesi ilk mezunlarını verdi

İstanbul Vakfı’nın, Dilek İmamoğlu’nun kız çocuklarının eşit şartlarda yaşaması ve eğitimlerine katkı sağlama fikriyle öncülüğünü yaptığı “Büyüt Hayallerini” projesi kapsamında burs sağladığı 300 öğrenciden 30’u okullarından mezun oldu.

İstanbul Vakfı’nın, Dilek İmamoğlu’nun kız çocuklarının eşit şartlarda yaşaması ve eğitimlerine katkı sağlama fikriyle öncülüğünü yaptığı “Büyüt Hayallerini” projesi kapsamında burs sağladığı 300 öğrenciden 30’u okullarından mezun oldu. Mezun bursiyerlerle bir araya gelen Dilek İmamoğlu, duygularını, “‘Büyüt Hayallerini’ projesiyle hayatına dokunduğumuz bursiyerlerimizin ileride çok güzel yerlere geldiklerini ve onların da kız çocuklarının okuması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına değerli katkılar sunduklarını görmek istiyorum. Bu kardeşlik bağının nesillerce sürmesini tüm kalbimle diliyorum” sözleriyle dile getirdi. Eşine destek veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Bazen engellerle karşılaşıyoruz. Engellerle uğraşmak ya da onları aşmak konusunda bizim de en büyük motivasyonumuz, açıkçası sizlerden aldığımız o enerji” diye konuştu. Mezun bursiyerler adına konuşan ve hazırladıkları ortak mektubu okuyan Bilge Nisa Yılmaz ise, “Hayatımıza dokunan İstanbul Vakfı ailesi ve siz Dilek İmamoğlu'nu asla unutmayacağız. Her şey çok güzel olacak. Adil, şeffaf, demokratik günlerde yeniden karşılaşmak üzere” ifadelerini kullandı.

İBB İstanbul Vakfı, Dilek İmamoğlu’nun, kız çocuklarının eşit şartlarda yaşaması ve eğitimlerine katkı sağlama fikriyle öncülüğünü yaptığı “Büyüt Hayallerini” projesini, 2021 yılının Mart ayında başlattı. Proje kapsamında ortaya çıkan ilk eser; 40 farklı yazarın kaleminden 40 kadının hikayesinin yer aldığı, “İlham Veren Adımlar” kitabı oldu. Vakıf ve Dilek İmamoğlu, 11 Ekim 2021’de, kitabın satışından elde edilecek gelirle, 300 kız öğrenciye burs sağlama kararı aldı. 11 Ekim-21 Ekim 2021 tarihleri arasında ‘İstanbul Vakfı’ web sitesi üzerinden başlatılan projeye, İstanbul’da ikamet eden 4 bin 543 kız öğrenci başvurdu. Titizlikle incele3nen başvurular sonunda, 200’ü üniversitede öğrenim gören, toplam 300 öğrenci İstanbul Vakfı’nın sağladığı bursu almaya hak kazandı. İstanbul Vakfı, kurumdan burs alan ve bu yıl okullarını bitiren 30 üniversite öğrencisi onuruna mezuniyet töreni düzenledi. Beşiktaş’taki Malta Köşkü’nde yapılan etkinlik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel’in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 80 bursiyerin de hazır bulunduğu etkinlik, konuşmalarla başladı.

DİLEK İMAMOĞLU: “SİZLER BU ÜLKENİN AYDINLIK YÜZÜSÜNÜZ”

Bursiyerlere ve yeni mezun gençlere, “Sizler bu ülkenin aydınlık yüzü, geleceğisiniz” sözleriyle seslenen Dilek İmamoğlu, “İyi bir eğitim alıp başarılı bir kariyere ulaşmanız sadece sizin için değil ülkemiz için de çok önemli. Çünkü Türkiye’nin çağdaş, yetkin, bilgili ve ülkesine hizmet etme arzusuyla dolu gençlere çok ihtiyacı var. Üniversite mezunu kadınlar olarak, bizlerin ayrı bir sorumluluğumuz olduğunu da düşünüyorum. Çünkü bu ülkede ne yazık ki hala okutulmayan, sosyal hayata katılmasına izin verilmeyen, çalıştırılmayan kız kardeşlerimiz var. Bizim bu zihniyeti kırmamız, kadınların her işi başarıyla yerine getirebileceğini başta bu kız kardeşlerimiz olmak üzere tüm topluma göstermemiz çok önemli. Kadın doktorlar, avukatlar, öğretmenler, yöneticiler, sanatçılar, mimarlar, mühendisler olarak sizlerin başarısı toplumda bir zihniyet değişikliği yaşanmasına katkıda bulunacak. Kız çocuklarına hayallerine ulaşma yolculuklarında güç verecek” ifadelerini kulandı.

“BU KARDEŞLİK BAĞININ NESİLLERCE SÜRMESİNİ TÜM KALBİMLE DİLİYORUM”

Kız çocuklarının hayallerine ulaşmasına destek olmak için yola çıktıklarını vurgulayan Dilek İmamoğlu, şunları söyledi:

“Benim de bir hayalim var. ‘Büyüt Hayallerini’ projesiyle hayatına dokunduğumuz bursiyerlerimizin ileride çok güzel yerlere geldiklerini ve onların da kız çocuklarının okuması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması adına değerli katkılar sunduklarını görmek istiyorum. Bu kardeşlik bağının nesillerce sürmesini tüm kalbimle diliyorum. Büyük Atatürk’ün söylediği şu sözü hiç unutmayalım: ‘Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafasında tuttuğu meşale, müspet ilimdir.’ Bu meşalenin tutuşturduğu milyonlarca Cumhuriyet ‎evladı, yıllardır Ata’sının izinde yürümekten asla yorulmadı, yorulmayacak. Bizler de hep birlikte bilimin yolundan ilerleyerek karanlıkları aydınlatan meşaleyi bizden sonraki nesillere aktaracağız. Bu ateş hiç sönmeyecek.”

“KAYBETTİĞİN ZAMAN DEĞİL, VAZGEÇTİĞİN ZAMAN YENİLİRSİN”

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorlukların gençlerde büyük bir umutsuzluğa yol açtığını bildiğini kaydeden Dilek İmamoğlu, “Ama bildiğim bir şey daha var: ‘Kaybettiğin zaman değil vazgeçtiğin zaman yenilirsin.’ Biz, çağdaş Türkiye hedefinden, hayallerimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Sizlerin güzel yüzlerinize, ışıltılı gözlerinize baktığımda hedeflerimize ulaşacağımızdan hiç şüphe duymuyorum. Hepinize teşekkür ediyor, hayallerinizi gerçekleştirdiğiniz bir ömrü yaşamanızı diliyorum. Bunu başaracak güç hepinizde var. Sizleri çok seviyorum” şeklinde konuştu.

EKREM İMAMOĞLU: “EŞİMLE KONUŞMALARIMIZIN ‘İLK 10’UNDA EĞİTİM VAR”

Eşiyle hayat boyu yaptıkları konuşmaların ‘ilk 10’unda, birinci sırayı eğitimin aldığını belirten Ekrem İmamoğlu ise, “Bu konuda eşim, eğitime dair çok daha fazla vakit ayıran, çok daha fazla düşünen ve bu konuda çok da fazla kaygı duyarak sorumluluk almaya dönük böyle bir refleksi olan bir insan. Bu tabii toplumun geneliyle ilgili bir beklenti. Ama burada özel bir bölümü de kızlara, kızlarımıza ayırıyoruz ve konuşuyoruz” dedi. Ülkenin farklı noktalarında kız çocuklarının eğitim konusunda dezavantajlı bir durumda olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Günün sonunda ilk kurban edilen, kızlarımız. Bu acı bir şey. Eşitlik savunuculuğu yapmayı, ben, bir insan hakları görevi olarak görüyorum. Yani adına ‘cinsiyet eşitliği’ demeksizin, bir insan hakları meselesi olarak görüyorum. Her türlü eşitsizlik toplumda yaralar açar, zararlar verir. Ama her türlü eşitliğin sağlanması, ama bu gelirde ama yaşam kalitesinde ama cinsiyetle ilgili süreçlerde topluma iyi gelir. Bunun acilen sağlanması lazım. Çünkü, bizim umuda inanılmaz derecede ihtiyacımız var” diye konuştu.

“GÜZEL İŞLER YAPMAK ADINA BİZE HEYECAN KATIYORSUNUZ”

“Büyüt Hayallerini” projesini bu kapsamda değerlendirdiğini kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bize de daha güzel işler yapmak adına bir heyecan kattığını ifade etmek isterim. Bazen engellerle karşılaşıyoruz. Engellerle uğraşmak ya da onları aşmak konusunda bizim de en büyük motivasyonumuz, açıkçası sizlerden aldığımız o enerji. Bu manada buna büyük katkı sunan ve de bunu eğitimle sağladığı için, bu güzel fikri oluşturan, taşıyan hem eşim Dilek'e hem de İstanbul Vakfı'nın bütün emeği geçenlerine yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü, tüm bu güzellikleri onlar düşündüler ve hayata geçirdiler. Biz de İBB olarak, elbette yanlarında olduk ve destekledik. Zira İstanbul Vakfı, aslında İstanbulluların vakfı. Faydalı işler için çaba gösteren ve ona yoğunlaşan bir vakıf.”

“YAŞANAN EŞİTSİZ ORTAM SORGULANMALI”

Yaşanan eşitsiz ortamın sorgulanması gerektiğinin altını çizen İmamoğlu, “Bugün yaşadığımız birçok sorun, gerçekten bu eşitsizlikten doğuyor ve ortaya çıkıyor. Bugün ekonomideki sıkıntıları konuşuyorsak, altında yine bu eşitsizlik ana kaynağı. Örneğin; kadını ikinci plana atarsanız, çocuklarımızın, kız çocuklarımızın eğitimine bir takım engeller oluşursa, kadınların iş yaşamında yükselmeleriyle ilgili sorunlar, problemler, ama zihniyet ama fiziksel ama idari sorunlar yaratırsanız, taş koyarsanız, kadınların sosyal hayata katılmasını istemezseniz ne ekonomik ne toplumsal ne de kültürel anlamda ilerleyemezsiniz. Bu kadar açık ve net aslında. Ama tabii umutsuzluğa düşecek değiliz. Hep birlikte bu zihniyeti değiştirmek ve dönüştürmek durumundayız. Birlikte başarabiliriz. Bunun başka bir yolu yok” ifadelerini kullandı.

“ORTAK MEKTUP”U BİLGE NİSA YILMAZ OKUDU

İmamoğlu çiftinin konuşmalarının ardından, bursiyerler adına, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu Bilge Nisa Yılmaz, arkadaşlarıyla hazırladıkları ortak mektubu okudu. Dilek İmamoğlu ve İstanbul Vakfı’na ithafen kaleme alınan mektupta, şu ifadeler yer aldı:

“BİZ YAPARIZ”

“Ülkemizin zor günlerinde, biz kız öğrencilere böylesine destek verdiğiniz için teşekkür etmek istiyoruz. ‘Büyüt Hayallerini’ projesiyle, 2021-22 mezunlarına ve 300’ü aşkın kız çocuğuna verdiğiniz destek için, size ve sizin vesilenizle tüm İstanbul Vakfı ailesine teşekkür ediyoruz. Dünyada ve ülkemizde, kadınlar ve kız çocukları için zor şartlar olsa da bugünün kız çocuklarını, yarının geleceğidir. Hayatın farklı alanlarında kadının rolün güçlendirilmesi ve artırılmasının önemini biliyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği için, bizler de çalışıyoruz. Eğitimli, yetkin biz kadınların, sosyal hayata katkısının erkeklerle eşit seviyeye gelebilmesi adına gidecek çok yolumuz var. Bizler, ‘Büyüt Hayallerini’ projesi kapsamındaki kitabı, bazen pes edeceğimiz anlarda gerçek birer ışık olarak görüyoruz: ‘Biz yaparız.’ Biz, 2021-22 mezun kız öğrencileri olarak, üniversite yolculuğumuzu tamamlıyoruz ve iyi bir kariyer yapma hedefiyle yolumuza devam edeceğiz.”

“İSTANBUL VAKFI’NI VE DİLEK İMAMOĞLU’NU ASLA UNUTMAYACAĞIZ”

“Ekonomik ve sosyal olarak zor günler geçirdiğimiz bu yılda, sizlerle tanıştık. 4 yıldır farklı mülakatlarda, şeffaf ve adil olmayan süreçlerle karşılaştık hepimiz. Şimdi dönüp baktığımızda, en çok da adil ve şeffaf süreç için sizlere teşekkür ederiz. İstanbul Vakfı’nın kapısından girdiğim ilk andan itibaren, samimiyetle karşılanışımızı hiçbirimizi unutamıyoruz. Sanki birbirimizi hemen anlamışçasına, içtenlikle sahiplenişimiz bizler için çok kıymetli. Mülakat sonrası, ‘Büyüt Hayallerini’ projesi kapsamında burs kazandığımızı öğrendiğimizde, o zaman farkında olmasak da hayatınızın bir anda değiştiği apaçık ortadaydı. Hem bu yıl boyunca ailemize maddi bağımlılığımız azalmıştı hem de yanı başımızda bir ailemiz daha olmuştu. Şimdi geriye dönüp baktığımızda, koskoca 4 yıl geçirmiş olduğumuzu görüyoruz. İdeallerimiz var. Bir gün hepimiz; ülkemizi, şehrimizi ve kendimizi gururlandıracağız. Hayatımızın hangi aşamasında, hangi konumunda olursak olalım, hayatımıza dokunan İstanbul Vakfı ailesi ve siz Dilek İmamoğlu'nu asla unutmayacağız. Her şey çok güzel olacak. Adil, şeffaf, demokratik günlerde yeniden karşılaşmak üzere. Sevgilerimizle.”