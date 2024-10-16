  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İstanbul Valisi Gül ve Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Kartallı muhtarlarla bir araya geldi

İstanbul Valisi Gül ve Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Kartallı muhtarlarla bir araya geldi

İstanbul Valisi Gül ve Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Kartallı muhtarlarla bir araya geldi
Güncelleme:

İstanbul Valisi Davut Gül, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından, Vali Davut Gül ve Başkan Gökhan Yüksel, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen, Muhtarlar Toplantısı’nda Kartallı muhtarlarla bir araya geldi.

Ziyarette, İstanbul Valisi Davut Gül’e Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı ile İstanbul ve Kartal ilçe protokolü eşlik etti. Başkan Gökhan Yüksel, ziyaretten dolayı yaşadığını memnuniyeti ifade ederek, Kartal Belediyesi’nin Kartal’ın geleceği adına devletin tüm kurumlarıyla her zaman iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyacağını kaydetti.

Vali Davut Gül ise, misafirperverliği için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür ederek, Kartal’ın zengin tarihi ve kültürü ile İstanbul’un güzide ilçelerinden biri olduğunu kaydetti ve görüşmenin sonunda Başkan Gökhan Yüksel’e çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin ardından, Vali Davut Gül ve Başkan Gökhan Yüksel, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen, Muhtarlar Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, Kartal’ın muhtarları, mahalleleri ile ilgili sorun ve taleplerini Vali Gül ve protokole aktardı.

 

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
TOKİ'den yüzde 15 peşinat, 120 aya varan vade ile 47 ilde yüzlerce konut ve iş yerini satışa çıkardı TOKİ'den yüzde 15 peşinat, 120 aya varan vade ile 47 ilde yüzlerce konut ve iş yerini satışa çıkardı Real Madrid’de Arda Güler krizi çıktı Real Madrid’de Arda Güler krizi çıktı Emekliler 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi alacak mı ? Emekliler 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi alacak mı ? Survivor'un sevilen yarışmacısı hayatını kaybetti Survivor'un sevilen yarışmacısı hayatını kaybetti 5,9'luk depreme canlı yayında yakalanan spikerin korku dolu anları 5,9'luk depreme canlı yayında yakalanan spikerin korku dolu anları TL karşısında zirveye yapışan Dolar kuru için ''eyvah'' dedirten tahmin TL karşısında zirveye yapışan Dolar kuru için ''eyvah'' dedirten tahmin Hileli gıdalar listesi güncellendi Hileli gıdalar listesi güncellendi Türkiye'nin dev kulübüne haciz şoku: Şampiyonluk kupasına da el konuldu Türkiye'nin dev kulübüne haciz şoku: Şampiyonluk kupasına da el konuldu Mine Tugay sahildeki ''mini'' şovuyla olay oldu Mine Tugay sahildeki ''mini'' şovuyla olay oldu 18 gün sonra cesedi bulunan Rojin'in ön otopsi raporu açıklandı 18 gün sonra cesedi bulunan Rojin'in ön otopsi raporu açıklandı
Binlerce personel alımı yapılacak Binlerce personel alımı yapılacak AK Partili Tayyar: ''Şimdi Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu ?'' AK Partili Tayyar: ''Şimdi Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu ?'' Hava bir anda soğuyacak; önce kuvvetli sağanak, ardından kar geliyor Hava bir anda soğuyacak; önce kuvvetli sağanak, ardından kar geliyor 5,9'luk büyük deprem sonrası 5 ilimizde okullar tatil edildi 5,9'luk büyük deprem sonrası 5 ilimizde okullar tatil edildi Polis memuru tartıştığı eşini katletti Polis memuru tartıştığı eşini katletti Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5,9 büyüklüğünde deprem Kızılcık Şerbeti'nde üvey anneyle ilişki sahnesi olay yarattı Kızılcık Şerbeti'nde üvey anneyle ilişki sahnesi olay yarattı Sular çekildi, Türkiye'nin yarım asırlık şehri ve mezarlar ortaya çıktı Sular çekildi, Türkiye'nin yarım asırlık şehri ve mezarlar ortaya çıktı Yeşil sahaların olay hakemi Elif Karaarslan da ''ücretli'' yayına geçti Yeşil sahaların olay hakemi Elif Karaarslan da ''ücretli'' yayına geçti Kiralık kasadaki 8 kilo altın buhar oldu Kiralık kasadaki 8 kilo altın buhar oldu