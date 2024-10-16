İstanbul Valisi Gül ve Kartal Belediye Başkanı Yüksel, Kartallı muhtarlarla bir araya geldi

İstanbul Valisi Davut Gül, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından, Vali Davut Gül ve Başkan Gökhan Yüksel, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen, Muhtarlar Toplantısı’nda Kartallı muhtarlarla bir araya geldi.

Ziyarette, İstanbul Valisi Davut Gül’e Kartal Kaymakamı Edip Çakıcı ile İstanbul ve Kartal ilçe protokolü eşlik etti. Başkan Gökhan Yüksel, ziyaretten dolayı yaşadığını memnuniyeti ifade ederek, Kartal Belediyesi’nin Kartal’ın geleceği adına devletin tüm kurumlarıyla her zaman iş birliği içinde olmaktan mutluluk duyacağını kaydetti.

Vali Davut Gül ise, misafirperverliği için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür ederek, Kartal’ın zengin tarihi ve kültürü ile İstanbul’un güzide ilçelerinden biri olduğunu kaydetti ve görüşmenin sonunda Başkan Gökhan Yüksel’e çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretin ardından, Vali Davut Gül ve Başkan Gökhan Yüksel, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen, Muhtarlar Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, Kartal’ın muhtarları, mahalleleri ile ilgili sorun ve taleplerini Vali Gül ve protokole aktardı.