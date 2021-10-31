İstanbul ve Paris tecrübelerini paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin ev sahipliğinde düzenlenen seminerde Paris ve İstanbul kentsel dönüşümdeki tecrübelerini paylaştı. Paris Yatırım Ajansı (PYA) yetkilileri Paris’teki eksik konut problemini yılda 75 bin konut üreterek çözmeye çalıştıklarını vurguladı. İstanbul Yatırım Ajansı (İYA) ise, kentsel dönüşümde İBB’nin yeşil alanları artırmayı ve toplu ulaşımda raylı sistemleri iki katına çıkarmayı hedeflediğini anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin ev sahipliğinde İstanbul’a gelen PYA yetkilileri kentsel dönüşüm tecrübelerini İYA ile paylaştı. PYA, ‘Büyük Paris Dönüşüm Projesi’ni anlattı. İYA da İBB’nin yeşil kent vizyonu ve toplu ulaşımdaki hedeflerini muhataplarıyla paylaştı.

BÜYÜK PARİS PROJESİNİ PAYLAŞTILAR

Türkiye ekonomisinin lokomotifi İstanbul’un atağa kalkması için önemli bir misyon üstlenen İYA, Müze Gazhane’de düzenlediği seminerde PYA yetkilileriyle kentsel dönüşümle ilgili fikir alışverişinde bulundu. İYA Başkanı Turgut Tuncay Önbilgin moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, PYA yetkilileri ‘Büyük Paris Projesi’nde yaşadıkları deneyimleri aktardı.

HER YIL 75 BİN KONUT

20 yıllık bir dönüşüm projesi olan Büyük Paris Projesinin 35 milyar Euro’ya mal olduğunu belirten Paris Kalkınma Ajansı Başkanı Guillaume Pasquier, bu projenin Fransa ekonomisine 100 milyar Euro katkı sağlayacağını söyledi. Paris’teki en büyük problemin eksik konut stoku olduğuna belirten Büyük Paris Projesi Mimarları Eski Başkanı Bertrand Lemoine, bu sorunu her yıl 75 bin konut yaparak 15 yılda çözeceklerini kaydetti.

İBB’NİN ULAŞIM HEDEFLERİ

İYA Başkanı Önbilgin İstanbul’da kentsel dönüşüm yapılırken yeşil alanların artması gerektiğine dikkat çekti. Seminerde konuşan İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı Pelin Alpkökin ise toplu taşımada raylı sistemleri yüzde 16’dan yüzde 35’e çıkarmayı hedefledikleri söyledi.