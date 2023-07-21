İstanbul'a 200 yeni metrobüs geliyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 200 yeni metrobüsün yollarda olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 200'üncü yeni yüksek kapasiteli metrobüsün de yollarda olduğunu duyuran İmamoğlu, "Bütün ekonomik zorluklara rağmen çözümler üretiyoruz, yatırımlar yapıyoruz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), metrobüs filosunu genişletmeye devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 200'üncü yeni yüksek kapasiteli metrobüsün de yollarda olduğunu duyurdu. İmamoğlu paylaşımında, "Bütün ekonomik zorluklara rağmen çözümler üretiyoruz, yatırımlar yapıyoruz. 200 yeni metrobüs İstanbulluların hizmetinde, yenileri yolda" ifadelerini kullandı.

Yeni metrobüslerin bir özelliğinin de metro tipi dışa açılan kapıları olduğunu dile getiren İETT Genel Müdürü İrfan Demet, "Öz kaynaklarımızla aldığımız 200'üncü yeni yüksek kapasiteli metrobüs şu an metrobüs hattında yolcularımızla buluşmuş durumda. Yeni metrobüslerimizin bir özelliği de kapıların metro tipi dışa açılır kapılar olması. Dışa açılır kapılar yolcularımızın daha hızlı tahliyesini ve yeni binecek yolcularımızın daha hızlı metrobüse girmesini sağladı. 25 metre uzunluğunda 280 yolcu kapasiteli araçları hattımıza kazandırdık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 252 adede ulaştırmış olacağız" diye konuştu.

Yeni metrobüslerde daha fazla USB şarj noktaları belirlendiğini söyleyen Demet, şöyle devam etti: "Bu metrobüslerimizde metro ve trenlerde olan sürücüyle yolcuyu birbirinden ayıran sürücü kabinimiz mevcut. Yeni metrobüslerimiz rampa çıkma kabiliyeti yüksek, araç doluyken klima çalışıyorken güçlü bir motora sahip."