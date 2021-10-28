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  4. İstanbul'da taksi krizini bitirecek teklif 10. kez reddedildi

İstanbul'a 5 bin yeni taksi teklifi 10. kez reddedildi

İstanbul'a 5 bin yeni taksi teklifi 10. kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin yeni taksi teklifi 10. kez UKOME'de reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 5 bin taksi projesi, UKOME toplantısında oy çokluğu ile 10. kez reddedildi.

İBB, kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu.

Daha önce de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme alınan teklif, 9 kez reddedilmişti.

Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Ekim ayı toplantısında yeni taksi teklifi 10. kez oylamaya sunuldu. Toplantıda oylanan 5 bin taksi projesi oy çokluğu ile reddedildi.

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi taksi ukome
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