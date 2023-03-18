İstanbul'a yeni taksiler yolda

İBB'nin bin 803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için gerçekleştirilen başvurularda sona gelindi. 2 bin 532 başvuru içerisinden yapılacak kura çekimi için dün gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), geçtiğimiz aylarda tanıtımını gerçekleştirdiği bin 803 minibüs ve 322 taksi dolmuşun taksiye dönüştürülmesi için yapılan başvuruları bitirildi. 2 bin 532 başvuru içerisinden gerçekleştirilecek olan kura çekimi için, Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde tören düzenlendi. Tören, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Coşkun Yıldırım, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile CHP milletvekilleri Turan Aydoğan ve Gökhan Zeybek’in katılımıyla gerçekleşti.

'ACIYLA DİZ ÇÖKMESİNE ENGEL OLACAĞIZ'

Törenin hemen öncesinde beş farklı firmanın, İBB’nin ve esnafın talepleri doğrultusunda ürettiği örnek taksileri inceleyen İmamoğlu, kura çekimi öncesinde bir konuşma gerçekleştirdi.

İmamoğlu, "Biz, 14 Mayıs'tan sonra inşallah memleketin gerçek anlamda birinci meselesi haline bunu getirip, hızlandırıp, bu ülkenin afette acıyla diz çökmesine engel olacağız. Afette o insanların hayatını kaybetmesi bizlerin, insanlarımızın, yöneticilerimizin kusurudur. O binaları düzgün yapmamız halinde, bu şekilde bir trajediyi yaşamak mümkün değildir. O bakımdan bu duygularımı sizinle paylaşmak, sizleri tedirgin etmek zorundayım. Ben, sizi ne seçimden önce ne şimdi ne görevim bittikten sonra aldatan bir insan asla olmayacağım. Asla aldatan bir insan olmayacağım. Bu duygularla buradayım" dedi.

'SİZDEN BİRİ GİBİ HİSSEDİYORUM'

"Minibüsçü esnafını çok seviyorum" diyen İmamoğlu, çocukluğunda yaşadığı bir anısını, "Ben çocukken, köyden şehre okula giderken, bir kırmızı minibüs beklerdim özellikle. O minibüs gelsin diye özellikle beklerdim. O minibüsün şoförü çok tatlı bir insandı. Onun arabasına bindiğimde -okulum şehir merkezindeydi- okula giderken, sanki o arabayı benim ailemden biri kullanıyormuş gibi, kendimi huzur ve güven içinde hissederdim. Genelde böyle bir V yaka kazak ve gömlek giyerdi. Ben, onun için bugün onun kazağı gibi bir kazak giyip geldim aranıza. Kendimi, sizden biri gibi hissediyorum" sözleriyle dile getirdi.

İmamoğlu, "Bugün de çok değerli bir dönüşümün kura çekimindeyiz. 30 Kasım 2022 tarihli UKOME toplantısında, 321 adedi doğrudan olmak üzere, toplamda bin 803 adet minibüsün taksiye dönüşmesi kararı alınmıştı. 16 Ocak ve 17 Şubat tarihleri arasındaki başvurusu sürecinde, toplam 2 bin 623 taşımacı araçlarını taksiye dönüştürmek için başvurdu. Bu başvuruları hat bazında listeledik. Bugün de taksi dönüşümü yapılacak araç sayısından fazla başvuru alınan hatlarda 2 bin 531 adet başvuru içerisinden bin 342 adet taksi dönüşüm hakkı için noter huzurunda kura çekimimizi gerçekleştiriyoruz. İstanbul'a ve taksi dönüşüm hakkı kazanacak esnafımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'ÜCRET TARİFESİ YÜZDE 30 FAZLA OLACAK'

Engelli vatandaşların da taşınacağını belirten İmamoğlu, "Bakın lütfen bu kardeşinize güvenin. Israrla söylüyorum ki, -ücret tarifesi de yüzde 30 fazla olacak- şu taksiler, İstanbul'da aranan taksiler olacak. Yani diğer taksiyi durdurmayacaklar. Bu taksiyi durdurmak için, aradan sizleri seçecekler. Onun için hem daha iyi para kazanacaksınız hem daha memnuniyeti yüksek taksiler olacaksınız hem de hayırlı bir iş yapacaksınız. Sayısı çok olmasa da engelli vatandaşlarımızı da taşıyan hem para kazanan ama hem de hayır duası alan insanlar olacaksınız. Bunu unutmayın" diye konuştu.

ENGELLİ YOLCULAR DA DÜŞÜNÜLMÜŞ

Yeni taksiler, İBB tarafından verilen Elektronik Ulaşım Yönetim Lisansı almış olan en az bir mobil uygulama ile faaliyet göstermek zorunda. Taksiler, sarı taksi ücret tarifesinden yüzde 30 daha fazla ücret alacak. Taksi içerisinde yolcu ve şoför arasında güvenlik bölmesi olacak ve nakit para alışverişi için açılıp kapanabilen kapak olacak. Araçlarda, şoför ve yolcu iletişimini sağlayan intelkom sistemi de yer alacak. Taksilerde kredi kartı, banka kartı ve İstanbulkart ile ödeme seçeneğini aynı anda sunabilecek ödeme cihazı bulundurulacak. Taksilerde tekerlekli sandalyenin sığabileceği alan sağlanacak. Görme engelli yolcular için araç içerisindeki taksimetre de yer alan bilgiler sesli anons ile belirtilecek, görme engelli yolcular için de “braille alfabesi” bulunacak.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe'nin verdiği bilgilere göre Taksi şoförleri; "Kişisel Gelişim ve Farkındalık, İstanbul Şehir Bilgisi, Yabancı Dil, Acil Durum, Kriz Yönetimi ve İlk Yardım, Güvenli Sürüş Tekniği, Dezavantajlı Gruplar ile Empati ve İşaret Dili" gibi konularda 15 günlük eğitim aldıktan sonra şoförlüğe başlayacak.