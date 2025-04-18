İstanbul'da 18'nci Kent Lokantası Eyüpsultan'da açıldı

İBB’nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun imza projelerinden Kent Lokantalarının 18’inci şubesi Eyüpsultan’da hizmete girdi. Uygun fiyatı, kaliteli ve besleyici menüsüyle beğeni düzeyi yüzde 80’i aşan projenin açılışı Eyüpsultan halkının yoğun ilgisi altında gerçekleşti. Açılışa CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve CHP İstanbul Milletvekilleri, İBB Başkanvekili Nuri Aslan’a eşlik etti.

“Şu anda tek önemli sorunumuz var” diyen Zeybek, “15,5 milyon insanın oy verdiği Türkiye'nin ilk yapılacak seçimlerinin cumhurbaşkanı olacak Sayın Ekrem İmamoğlu Silivri zindanında mahpustur, esaret altındadır. Her birimizin birinci görevi önce Ekrem İmamoğlu'nu özgürlüğüne kavuşturmaktır. Ekrem İmamoğlu'yla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri; belediye başkanlarımız her biri yalancı tanıklar, gizli tanıklar uydurulmuş belgelerle hala haklarında hiçbir iddianame oluşturulmadan mahkeme tarihi verilmeden tutuklu bulunmaktadır. Şişli Belediye Başkanımız, Esenyurt Belediye Başkanımız ise terörle iltisaklı suçlar dolayısıyla kayyum atanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında bu kayyum geleneğini tarihin çöp sepetine atacağız” ifadelerini kullandı.

Kanal İstanbul proje alanında yeniden hız verilen yapılaşma faaliyetlerine dikkat çeken Zeybek, “Tarım topraklarına göz diktiler. Yaşam alanlarına oksijen kaynaklarına göz diktiler. Bir avuç yandaşını zengin etmek için, Balkanlar'dan göç etmiş fakir fukara köylünün elinden dönümünü bin liraya aldığı tarlaları imar geçirerek milyonlara satmak için rant düzenleri işlesin diye Sayın İmamoğlu'nu içeride tutmaya çalışıyorlar. Büyükşehir belediye başkan vekilimiz, genel sekreterimiz kadrolarımızla birlikte yağmaya dur demeye devam edeceğiz. Sayın İmamoğlu'na da buradan bir mesaj gönderiyorum; ‘Sizin mesajınız ulaşmıştır. Tarafımızdan alınmıştır.’ Yağmaya dur demek için yarın hepimiz Sazlıdere Barajı'nda olacağız” dedi.

İBB’nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Aklı, gönlü, İstanbul'da, Eyüpsultan'da, Sazlıdere'de, Arnavutköy'de” diyen İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Kimse onun dört duvara sığacağını zannetmesin. Kimse onun yokluğunda İstanbul'da bir şeyler yapabileceğini zannetmesin. Yeni bir Kent Lokantasının İstanbullularla buluşacak olmasından büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyor” diye konuştu.