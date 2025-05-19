  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İstanbul'da 19 Mayıs'ın kaptanı gençler için demir aldı

İstanbul'da 19 Mayıs'ın kaptanı gençler için demir aldı

İstanbul'da 19 Mayıs'ın kaptanı gençler için demir aldı
Güncelleme:

Şehir Hatları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı üniversiteliler için düzenlediği Boğaz turuyla kutladı. Yüzlerce genç, Atatürk ve silah arkadaşlarını 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaştıran Bandırma Vapuru’nun kaptanı İsmail Hakkı Durusu’nun adını taşıyan vapurla Boğaz’ın eşsiz güzelliklerinin tadını çıkardı.

Köklü tarihiyle deniz ulaşımını geliştirmeye devam eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları, özel günler kapsamında düzenlediği Boğaz Turlarına da devam ediyor. Geçtiğimiz ay 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, denizden uzak kalan çocuklar için Boğaz turu düzenleyen Şehir Hatları, bu kez de gençler için hareket geçti. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na özel olarak düzenlenen Boğaz turuna, üniversite okumak için şehir dışından gelen ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin öğrenci yurtlarında kalan 200 genç katıldı. Boğaz turu, Atatürk ve arkadaşlarını 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ulaştıran Bandırma vapurunun kaptanının adını taşıyan ve geçen yıl Şehir Hatları tarafından Haliç Tersanesi’nde restore edilerek kültür mirasına kazandırılan İsmail Hakkı Durusu vapuruyla yapıldı. İki saatlik gezi boyunca gençler, hem 19 Mayıs’ı kutladı hem de vapur müzisyenlerinin şarkıları eşliğinde Boğaz’ın eşsiz güzelliklerinin keyfine vardı. 

Derslere Bayram Molası

Tura katılan öğrencilerden Elis Ceren Doğan, “Bugün burada arkadaşlarımızla birlikte olmak çok keyifli. Bu etkinlik çok ince düşünülmüş, güzel bir etkinlik. İsmail Hakkı Durusu’nun anısını yaşatan bu vapurda olması ise etkinliği ekstra anlamlı kılıyor. Uzun zamandır fırsat olmuyordu, ders ve staj yoğunluğundan. Vize ile final döneminin tam arasında bir vakte denk getirilmiş olması da bize alan yarattı. Diğer yurtlardaki arkadaşlarımızı da görmüş olduk. Çok keyifli geçiyor” ifadelerini kullandı. Ufuk Bakı ise “Daha önce Boğaz turu yapma fırsatım olamamıştı, şu an yeni ediniyorum. Güzel bir deneyim, İstanbul’un tüm yalılarını, güzelliklerini görme fırsatı bulduk. Bu çok kıymetli benim için, teşekkür ederiz” dedi. 

text-ad
Etiketler ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
50 yaşında merdiven dayayan ünlü şarkıcı yıllar sonra gençleşerek geri döndü! 50 yaşında merdiven dayayan ünlü şarkıcı yıllar sonra gençleşerek geri döndü! İstanbul'da çocuk parkı kana bulandı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da çocuk parkı kana bulandı: Ölü ve yaralılar var AK Parti'de bomba kulis: Erdoğan'ın planını canlı yayında öğrendiler AK Parti'de bomba kulis: Erdoğan'ın planını canlı yayında öğrendiler ORC'nin son anketi ezber bozup, iktidarın tüm tahminlerini altüst etti! ORC'nin son anketi ezber bozup, iktidarın tüm tahminlerini altüst etti! Tüm emeklilerin dört gözle beklediği bayram ikramiyeleri için kritik uyarı Tüm emeklilerin dört gözle beklediği bayram ikramiyeleri için kritik uyarı Galatasaray bayrağını yakıp, taraftarlara saldırdılar! Galatasaray bayrağını yakıp, taraftarlara saldırdılar! Baba ve oğlunun yanmış cesedi bulundu Baba ve oğlunun yanmış cesedi bulundu Yeşilçam'ın efsane isminden kötü haber Yeşilçam'ın efsane isminden kötü haber Kim Milyoner Olmak İster'de ''Atatürk'' sorusunu bilemeyen yarışmacı olay oldu Kim Milyoner Olmak İster'de ''Atatürk'' sorusunu bilemeyen yarışmacı olay oldu Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 46 yaşına ait video görüntüleri ortaya çıktı Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 46 yaşına ait video görüntüleri ortaya çıktı
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak açıklamalar Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok kızdıracak açıklamalar Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka sıralaması değişti: Yüzde 53 faiz veren bile var! Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka sıralaması değişti: Yüzde 53 faiz veren bile var! Bebek katili Abdullah Öcalan'dan ''bölücü kardeşlik'' mesajı: PKK ile Kürtleri aynı kefeye koydu! Bebek katili Abdullah Öcalan'dan ''bölücü kardeşlik'' mesajı: PKK ile Kürtleri aynı kefeye koydu! Osimhen ve Dursun Özbek'ten peş peşe dikkat çeken açıklamalar Osimhen ve Dursun Özbek'ten peş peşe dikkat çeken açıklamalar Türkiye'nin ''şampiyon'' tosunu araba fiyatına satıldı Türkiye'nin ''şampiyon'' tosunu araba fiyatına satıldı ABD'de ölen FETÖ elebaşısı Gülen'in Türkiye'de ''yaşadığı'' ortaya çıktı ABD'de ölen FETÖ elebaşısı Gülen'in Türkiye'de ''yaşadığı'' ortaya çıktı İstanbul'da okul müdüründen 15 erkek öğrenciye 8 yıl süren cinsel istismar! İstanbul'da okul müdüründen 15 erkek öğrenciye 8 yıl süren cinsel istismar! Muğla'da benzin istasyonunda kadına akılalmaz yarıçıplak şiddet kamerada! Muğla'da benzin istasyonunda kadına akılalmaz yarıçıplak şiddet kamerada! Metrelerce yüksekten ''ölümüne'' atlayış! Sırt üstü suya çakıldı Metrelerce yüksekten ''ölümüne'' atlayış! Sırt üstü suya çakıldı Linet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi, destek başdanışmandan geldi Linet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi, destek başdanışmandan geldi