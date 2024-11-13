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İstanbul'da 20 ilçenin bütçesi kabul edildi

İstanbul'da 20 ilçenin bütçesi kabul edildi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde 20 ilçenin 2025 yılı mali bütçesi onaylandı. En yüksek bütçeli belediye, Esenyurt Belediyesi oldu.

İBB Meclisi kasım ayı ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis toplantısında, Adalar, Beşiktaş, Esenyurt ve Fatih'in de aralarında bulunduğu 20 ilçe belediyesinin 2025 mali yılı bütçeleri ele alındı.

Oylamalarda 20 ilçe belediyesinin 2025 mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclisten geçti.

Bütçeleri onaylanan 20 ilçe arasında Esenyurt Belediyesi, 10 milyar 454 milyon lira ile en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.

Esenyurt'u; 9 milyar 246 milyon lirayla Bahçelievler, 8 milyar 350 milyon lirayla Başakşehir, 7 milyar 978 milyon lirayla Eyüpsultan, 7 milyar 450 milyon lirayla Esenler, 7 milyar 400 milyon lirayla Ataşehir, 7 milyar 200 milyon lirayla Beykoz, 7 milyar lirayla Arnavutköy, 6 milyar 900 milyon lirayla Bağcılar, 5 milyar 966 milyon lirayla Beşiktaş, 5 milyar 905 milyon lirayla Fatih, 5 milyar 100 milyon lirayla Büyükçekmece, 4 milyar 780 milyon lirayla Beylikdüzü, 4 milyar 776 milyon lirayla Beyoğlu, 4 milyar 200 milyon lirayla Çekmeköy ve Avcılar, 3 milyar 800 milyon lirayla Bakırköy, 3 milyar lirayla Bayrampaşa ve 1 milyar 733 milyon lirayla Çatalca belediyeleri takip etti.

Adalar ise 339 milyon 92 bin lira ile en düşük bütçeli belediye oldu.

AA

Etiketler İstanbul Büyükşehir Belediyesi ibb meclis belediye bütçeleri
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