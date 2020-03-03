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  4. 03 Mart 2020 19:12

İstanbul'da 65 yaş üstü kartlarda yeni dönem

İstanbul’da toplu ulaşımda kullanılan 65 yaş üstü kartların 5 yıllık geçerlilik süresi 31 Mart 2020 tarihinde doluyor. Kullanıcılar, İstanbulkartları’nın vize işlemini bilet dolum bayilerinden ve biletmatik cihazlarından ücretsiz yapabilecek.

İstanbul'da 65 yaş üstü kartlarda yeni dönem
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Vize işlemi yapılmayan kartlar, bu tarihten sonra ücretsiz olma özelliğini yitirerek, tam ücret tarifesine geçecek. 65 yaş üstü İstanbulkart sahipleri, kullanım süresini uzatmak için tüm biletmatik ve İstanbulkart dolum bayilerinden ücretsiz işlem yapabilecek.

Vize işlemi, biletmatikte, kart okuma yuvasına bırakıldıktan sonra yapılıyor. Aynı işlemi İstanbulkart dolum bayilerine giderek gerçekleştirmek de mümkün. Kullanıcıların, İstanbulkartlarını vize işlemi yapması için sınırlanmış bir süre bulunmuyor. Ancak, ücretsiz geçişten kesintisiz yararlanmak isteyen İstanbulluların, 31 Mart günü bitimine kadar vize işlemini yapması gerekiyor.

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