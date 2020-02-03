SON DAKİKA
ACI HABER AZ ÖNCE GELDİ: İDLİB'TEKİ ŞEHİT SAYISI 6'YA YÜKSELDİ!
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. 03 Şubat 2020 13:58

İstanbul'da Adalar'a vapur seferi 24 saate çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da Adalar'a vapur seferlerinin 24 saate çıkarıldığını açıkladı.

İstanbul'da Adalar'a vapur seferi 24 saate çıkarıldı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Kaynarca-Pendik-Tuzla Metro Hattı” yapımının yeniden başlandığını açıkladı. İmamoğlu, çalışmalarla ilgili düzenlenen törende konuştu.

ADALAR'A 24 SAAT VAPUR SEFERİ

İstanbul'da deniz ulaşımının 24 saate çıkarılacağı proje hakkında da konuşan İmamoğlu, "Deniz ulaşımında söz verdiğimiz gibi deniz hatlarıyla ilgili ilgiyi artırmayı istiyoruz. Yüzde 3-4 seviyesinde toplu ulaşımdaki payı. Yeni seferler koyacağız. Adalar halkımıza bir müjde vermek istemiştik, 24 saat ulaşımı Adalar ile başlattık." dedi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
istanbul , ibb , vapur , adalar , vapur seferleri , ekrem imamoğlu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM