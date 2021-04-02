İstanbul'da barajlarda doluluk oranlarından iyi haber

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.6'ya kadar inmişti. İSKİ'nin açıkladığı verilere göre İstanbul'da barajların doluluk oranı 73,46'ya yükseldi.

İSKİ'nin açıkladığı verilere göre 2 Nisan 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı 73,46'ya yükseldi. İSKİ'nin açıklaması şöyle: 1 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 757 bin metreküp 2 Nisan 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %73,46