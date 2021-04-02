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İstanbul'da barajlarda doluluk oranlarından iyi haber

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.6'ya kadar inmişti. İSKİ'nin açıkladığı verilere göre İstanbul'da barajların doluluk oranı 73,46'ya yükseldi.

İSKİ'nin açıkladığı verilere göre 2 Nisan 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı 73,46'ya yükseldi. 

İSKİ'nin açıklaması şöyle:

1 Nisan 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 757 bin metreküp

2 Nisan 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %73,46

Etiketler baraj istanbul'un barajları iski İbb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu ibb
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