İstanbul'da deniz taksilerin ücret tarifesi açıklandı. 10 yolcu kapasiteli deniz taksinin açılış ücreti 100 lira olarak belirlendi.

İstanbul'da deniz taksi ücretleri belli oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında deniz taksi ücretleri oy çokluğuyla kabul edildi.

Buna göre, deniz taksinin açılış ücreti 100 lira olarak belirlendi.

İŞTE ÜCRET TARİFESİ

Şehir Hatları için açılış ve ilk mil için 100 lira, 1-4 mil arası mil başına 75 lira, 4-8 mil arası mil başına 60 lira, 8 mil sonra mil başı 48 lira ödenecek.

Mavi Marmara, Turyol ve YUPİ Deniz Taksi'nin işleteceği taksiler de bu ücret tarifesini kullanacak.

Haliç Tersanesi’nde üretilen 50 adet taksinin sekiz tanesi, kısa süre içinde hizmet vermeye başlayacak.

10 YOLCU KAPASİTELİ

10 yolcu taşıyacak deniz taksilerde bir kaptan ve bir gemici olmak üzere iki personel bulunacak. Bu personeller arasında kadın denizciler de yer alacak.

İSKELEYE BAĞIMLI OLMAYACAK

Deniz taksiler, taksi hizmetinin yanı sıra toplu ulaşımın gitmediği yerlerde de denizin kullanımına imkan sağlayacak. Hem araç trafiğini hafifletecek hem de deniz yolunun kullanımını artıracak.

RENGİNİ İSTABULLULAR SEÇTİ

İBB’nin tasarlayıp ürettiği ilk deniz taksinin rengi, İstanbullular tarafından seçildi. "Boğaz" olarak adlandırılan mavi renk, toplam 150 bin oyun yüzde 36'sını aldı.

MOBİL UYGULAMA İLE ÇAĞRILACAK

Deniz taksileri kullanmak isteyenler mobil uygulama üzerinden çağrıda bulunacak. İlk etapta 98 iskeleden çağrı yapılabilecek. Daha sonra uygulama genişletilerek yolcuların istenilen yerden inip binmesine imkan sağlanacak. Altı ay sonra, paylaşımlı taksi dolmuş modeline geçilecek.

Tamamen yerli olarak üretilen deniz taksiler çevreci özelliği ile de dikkat çekecek. Mil başına 3 litre yakıt tüketecek deniz taksilerden beş tanesi elektrikle çalışacak.