İstanbul'da devrilen ve kuruyan ağaçlar yenileniyor

İBB, başta Emirgan Korusu olmak üzere İstanbul’daki korularda şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle devrilen ve yaz dönemi kuruyan ağaçları, İstanbul Orman İşletme Müdürlüğünün izniyle kaldırılıyor. Çarşamba gününden itibaren yapılan çalışmalarla bu ay itibarıyla kaldırılan ağaçların yerine yetişkin, sağlıklı ağaçlar dikilecek. Yılsonuna kadar ölü ağaçların yerine koruların yapısına uygun 30 türden 2.200 ağaç dikimi gerçekleşecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı, Emirgan Korusu’nda 10 Temmuz 2022 Pazar günü ve devamında meydana gelen şiddetli yağmur ve fırtına sonucu devrilen ağaçları tespit etti. Kuru ağaçların ve devrilen ağaçların tespitleri İBB ekiplerince yapılarak koordinatlı olarak Orman İdaresine bilgi verildi.

YETİŞKİN VE SAĞLIKLI AĞAÇLAR DİKİLECEK

Devrilen ağaçların tespitlerinin yapılması damgalanması, gerekli izinlerinin verilmesi, ağaçların alandan kaldırılması için 18 Temmuz’da İstanbul Orman İşletme Müdürlüğüne yazılı talep iletildi.

İstanbul Orman İşletme Müdürlüğü tarafından; devrilen ağaçlarla ilgili dilekçenin incelendiği belirtilerek, devrilen ağaçların kesimi ve alandan uzaklaştırma işleminin onaylandığı bildirildi. Yapılan çalışmalarda kamu kurumları ile koordinasyon sağlandı.

Emirgan Korusu’nda, devrilen ağaçlar, yapılan çalışmayla alandan kaldırılıyor. Yerlerine ise korunun ekosistemine uygun, sağlıklı ve yetişkin ağaçlar dikiliyor. Dikilen ağaçlar arasında ıhlamur, erguvan, dişbudak ve meşe gibi türler de bulunuyor. Yılsonuna kadar ölen ve devrilen ağaçların yerine 30 türden 2.200 ağaç dikilecek.

Benzer çalışma Yıldız Korusu, Gülhane Korusu ve Atatürk Kent Ormanı’nda da yapılacak. Bu korularda yaz döneminde kuruyan ağaçların izin işlemleri de tamamlandı.

Henüz yaprakların dökülmediği bulunduğumuz ay içerisinde; ağaçlandırma çalışmalarının başlaması, ağaç kaldırma ve dikim işlemleri konusunda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için planlandı.

KORU EKOSİSTEMİ KORUNACAK

Kentsel Ekolojik Sistemler Müdürü İbrahim Dedeoğlu yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

2022 yılı yaz döneminde şiddetli yağmurda devrilen ve yaz döneminde kuruyan ağaçlarla ilgili harekete geçtiklerinin altını çizen Dedeoğlu, “Devrilen ve kuruyan ağaçların kaldırılmasıyla ilgili yerlerine yetişkin sağlıklı ağaçların dikim işlemlerine başladık. Ekim ayı sonuna kadar Emirgan Korusu, Yıldız Korusu, Gülhane Korusu ve Atatürk Kent Ormanı'ndaki kuru ve devrilmiş ağaçları kaldırarak yerine sağlıklı ve yetişkin ağaçlar dikeceğiz. Bu işlemler bu ayın sonuna kadar tamamlanmış olacak. Diğer tarihi korularla ilgili resmi onaylı amenajman planları kapsamında işlemler devam ediyor. İzin işlemleri tamamlandıktan sonra yılsonuna kadar bütün bu ölü ağaçların yerine sağlıklı ağaç dönüşüm işlemlerini tamamlamış olacağız. Koruların ana ağaç unsurları ıhlamur, fıstıkçamı, meşe, dişbudak, erguvan ve selvi ağaçları oluşturuyor. Kaldırılan ağaçlardan sonra korularda doğal olarak da bulunan türlerden ağaç dikimi gerçekleştireceğiz. Dikim aşamalarında bu temel türlerin yanına diğer türlerle birlikte koruların ekosistemini koruyacak ve geliştirecek şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.