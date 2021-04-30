17 günlük tam kapanma döneminin ilk iş gününde, Metro İstanbul tarafından 'yolcu yoğunluğu yaşandığı' belirtildi ve ek seferler düzenlendiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından duyurduğu 17 günlük tam kapanma başladı.

Ancak, kapanmaya rağmen İstanbul'da trafik oluştuğu ve toplu taşımada yoğunluk yaşandığı görüldü.

Metro İstanbul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir" ifadelerine yer verdi.