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  4. Yine kapanamadık! İstanbul'da ek metro seferleri başladı

İstanbul'da ek metro seferleri başladı

17 günlük tam kapanma döneminin ilk iş gününde, Metro İstanbul tarafından 'yolcu yoğunluğu yaşandığı' belirtildi ve ek seferler düzenlendiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısının ardından duyurduğu 17 günlük tam kapanma başladı.

Ancak, kapanmaya rağmen İstanbul'da trafik oluştuğu ve toplu taşımada yoğunluk yaşandığı görüldü. 

Metro İstanbul, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hatlarımızda yaşanan yolcu yoğunluğu nedeni ile yoğun olan hatlarımızda ek seferler düzenlenmektedir" ifadelerine yer verdi. 

Bu nasıl tam kapanma ? İstanbul'da trafik kilitlendi!Bu nasıl tam kapanma ? İstanbul'da trafik kilitlendi!Haber

 

 

Etiketler Yoğunluk tam kapanma Metro İstanbul ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
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