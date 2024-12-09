  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İstanbul'da ''Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli-Ataşehir Konferansı'' düzenlenecek

İstanbul'da ''Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli-Ataşehir Konferansı'' düzenlenecek

İstanbul'da ''Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli-Ataşehir Konferansı'' düzenlenecek
Güncelleme:

Şişli Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi’nin ortaklığıyla, 13 Aralık Cuma günü Haliç Kongre Merkezi’nde ‘Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli-Ataşehir Konferansı’ düzenlenecek.

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ile Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in ev sahipliği yapacağı ‘Ekonominin Kalbinden Finansın Merkezine: Şişli-Ataşehir Konferansı’ ekonomi, siyaset ve bilim dünyasından önemli isimleri bir araya getirecek. Haliç Kongre Merkezi’ndeki konferansın açılış konuşmasını TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılacak. 
 

STOCKHOLM’DE NOBEL ÖDÜLÜNÜ ALIP, İSTANBUL’DA İLK BU KONFERANSTA KONUŞACAK

10 Aralık’ta İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenecek törenle Nobel Ödülünü alacak olan Ekonomist Prof. Dr. Daron Acemoğlu, 13 Aralık’ta İstanbul’da ilk bu konferansa katılacak. Acemoğlu, Gazeteci Deniz Bayramoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşecek ‘Kent Ekonomilerinin Yeni Dinamikleri’ başlıklı panelde bir konuşma yapacak. 
 

“KENT EKONOMİLERİNİN DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİ VE DENEYİMLERİ”

Acemoğlu’nun konuşmasının ardından konferans iki ayrı panel ile devam edecek. İBB Meclis Üyesi ve Ekonomist Doç. Dr. Oğuz Demir’in moderatörlüğünde ‘Kent Ekonomilerinin Dönüşüm Süreçleri ve Deneyimleri’ başlıklı panelde Oxford Üniversitesi Fintech İnisiyatifi Akademik Direktörü Prof. Dr. Pınar Özcan ile Kolombiya’nın Başkenti Bogota’nın eski Belediye Başkanı Enrique Penalosa panelist olarak yer alacak. Panelde dünyada başka ülke ve şehirlerde yaşanan metropol ve alt ölçekli değişim deneyimlerinin paylaşılması; bu süreçte imalat sanayiden hizmet sektörüne geçiş ve hizmet sektörlerindeki yüksek katma değere odaklanan yapısal dönüşüm örneklerinin mekânsal, sosyal ve ekonomik bağlamda sonuçları ele alınacak.
 

“İSTANBUL’UN ÇEVRE DÜZENİ PLANI, SEKTÖREL VE MEKANSAL TERCİHLER”

Konferansın ikinci panelinde ise ‘İstanbul Çevre Düzeni Planı, Stratejik Sektörel ve Mekansal Tercihler’ başlıklı oturum gerçekleşecek. Moderatörlüğünü Siyaset Bilimci Prof. Dr. Tarık Şengül’ün yapacağı panelde Ekonomist Prof. Dr. Ayşe Buğra ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün konuşacak. Panelde İstanbul’un çevre düzeni planı bakış açısıyla özellikle Şişli ve Ataşehir’in İstanbul ekonomisi açısından değişen konumlarının altyapı, ulaştırma, kent planlaması, ekonomik ve sosyal planlama bağlamında bir gelecek perspektifi sunulması gibi konular öne çıkacak. 

Konferansa katılım ücretsiz olup; başvurular formsisliatasehir.com adlı web sitesi üzerinden yapılabilecek. 
 
Etiketler Şişli şişli belediyesi Resul Emrah Şahan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Artvin'deki heyelandan kahreden haber: Araç tünele girmiş ama çıkmamış! Artvin'deki heyelandan kahreden haber: Araç tünele girmiş ama çıkmamış! Ödülünü alan ünlü fenomenden sahnede ağlatan evlenme teklifi Ödülünü alan ünlü fenomenden sahnede ağlatan evlenme teklifi Suriyelilerin kutlamasına müdahale eden kişiye gözaltı Suriyelilerin kutlamasına müdahale eden kişiye gözaltı Isparta'da askeri helikopter düştü! Şehit sayısı 6'ya yükseldi! Isparta'da askeri helikopter düştü! Şehit sayısı 6'ya yükseldi! Türkiye'nin otomotiv devinden küçülme kararı Türkiye'nin otomotiv devinden küçülme kararı Erdoğan'a teşekkür edip ülkelerine döndüler Erdoğan'a teşekkür edip ülkelerine döndüler Suriye Geçici Hükümeti: ''Şam'da Türkiye modelini uygulayacağız'' Suriye Geçici Hükümeti: ''Şam'da Türkiye modelini uygulayacağız'' Beşar Esad ve ailesinin yeni adresi belli oldu Beşar Esad ve ailesinin yeni adresi belli oldu Zafer Partisi lideri Özdağ'dan Suriyeliler için dikkat çeken açıklama Zafer Partisi lideri Özdağ'dan Suriyeliler için dikkat çeken açıklama ''Selanik’ten gelenler de dönsün'' demişti, görevden alındı ''Selanik’ten gelenler de dönsün'' demişti, görevden alındı
Yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir açıklandı Yaşam kalitesi en yüksek 10 şehir açıklandı Meteoroloji'den il il uyarılar: Bu hafta kışı yaşayacağız Meteoroloji'den il il uyarılar: Bu hafta kışı yaşayacağız MasterChef'te sürpriz eleme... Elenen isim için tepkiler çığ oldu MasterChef'te sürpriz eleme... Elenen isim için tepkiler çığ oldu Esad'ın ardından hangi gazete hangi manşeti attı ? Esad'ın ardından hangi gazete hangi manşeti attı ? Erdoğan ile torunu Ali Tahir'in diyaloğu gündem oldu Erdoğan ile torunu Ali Tahir'in diyaloğu gündem oldu Müge Anlı'dan ödül töreninde soğuk rüzgarlar estiren konuşma Müge Anlı'dan ödül töreninde soğuk rüzgarlar estiren konuşma 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu 50. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu AK Parti kulislerinde konuşulan asgari ücret ortaya çıktı AK Parti kulislerinde konuşulan asgari ücret ortaya çıktı Esad'ın konutunun altındaki gizli tünel ağı ortaya çıkarıldı Esad'ın konutunun altındaki gizli tünel ağı ortaya çıkarıldı Emeklilik şartları değişiyor: Uzman isim yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı Emeklilik şartları değişiyor: Uzman isim yeni düzenlemenin ayrıntılarını açıkladı