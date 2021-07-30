İstanbul’da entegrasyonu reddeden 302 havalimanı taksisinin ruhsatları askıya alındı

İBB, daha önce belirlenen UKOME şartlarını yerine getirmeleri konusunda uyarılan, ancak verilen sürede e-belediye sistemine doğru verileri girmeyen 302 havalimanı taksisinin çalışma ruhsatını yeniden askıya aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), fahiş fiyat, uzun yoldan dolandırma, yolcudan daha fazla ücret alma gibi kronikleşmiş birçok sorunun önüne geçmek için; UKOME tarafından daha önce belirlenen şartları uygulamadığı gerekçesiyle 397 aracın güzergah kullanım izin belgelerini geçtiğimiz günlerde askıya almıştı. İlgili araçlara, yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri yönünde daha önce uyarı yapılmıştı. Tarafların 26 Temmuz’da bir araya gelmesi sonucunda taksilere süre verilerek, çalışma belgeleri entegrasyon sağlanana kadar tekrar aktif hale getirilmişti.

Ancak, İstanbul Havalimanı’nda hizmet veren bu taksilerin ilk olarak 150’sinin, nihai olarak ise 302’sinin, önceki yaptırımların nedenini oluşturan İBB sistemine yanlış/hatalı belge yüklenmiş olması durumunu düzeltmediği tespit edildi.

İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM), bu nedenle güncel Taksimetre Metrolojik Muayene Belgelerini ibraz etmelerine kadar, bu 302 taksiye “şartlı yaptırım” uygulaya başladı ve çalışma ruhsatlarını tekrar askıya aldı. Bu şartlı yaptırım kapsamında; belgeleri askıya alınan esnaftan, İBB sisteminde gerekli düzeltmeleri yapanların geçici çalışma ruhsatları tekrar aktif hale getirilecek.

Ruhsatı askıya alınan taksiler, trafik kontrolü yapan polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerinde, bu belgeleri ibraz edemeyeceklerinden, cezai işleme tabi tutulacaklar ve araçları bağlanacak.