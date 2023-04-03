İstanbul'da her şey çok güzel oluyor: Haliç İstanbulluların nefes aldığı bir alana dönüştü

İBB yeşil alanları, meydan düzenlemeleri ve tramvay hattıyla Eyüpsultan’ın çehresini dönüştüren işlere imza attı. Düzenli çalışmalarla temiz ve sağlıklı görünümüne kavuşan Haliç, İstanbulluların nefes aldığı bir alana dönüştü. Açılışı yapılan Haliç Spor Parkı, Silahtarağa Gençlik Parkı, Teleferik Meydanı’yla Haliç kıyılarında kesintisiz ve erişilebilir bir yeşil rota oluşturuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ‘300 Günde 300 Proje’ maratonuna ‘Eyüpsultan Toplu Hizmet Töreni ‘ile devam etti. Eyüpsultan’a ve tarihin ‘Altın Boynuz’ yakıştırması yaptığı Haliç kıyılarına, hareketlilik ve renk katan yeşil alanlar kazandırıldı. Toplu açılış kapsamında Haliç Spor Parkı, Silahtarağa Gençlik Parkı, Teleferik Meydanı ve Eyüpsultan Bölgesel İstihdam Ofisi, İBB Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu tarafından ilçeye kazandırıldı.

HALİÇ’İ KİRLETECEKTİ PARKA DÖNÜŞTÜ

50 bin metrekareden oluşan Silahtarağa Gençlik Parkı’na 2012 yılında Atık Su İleri Biyolojik Arıtma Tesisi inşa etme kararı alındı. Kararla birlikte bölgenin yapılaşmaya açılması ve alanda bulunan bin 222 adet ağacın yok olması söz konusu oldu. Ayrıca arıtılmış dahi olsa atık su bırakılmaması gereken Haliç’e binlerce ton atık su girişi olacaktı. İBB, bilim insanlarından görüş alarak, Yenikapı ve Baltalimanı Arıtma Tesislerinin yeterli olması nedeniyle projeden vazgeçti.

Silahtarağa Gençlik Parkı, Eminönü’nden Haliç Kıyısı ve Alibeyköy Deresi boyunca uzanıp Alibey Barajı’na kadar uzanan yeşil alanın ortasında yer alıyor. İBB, mevcuttaki tüm ağaçların hassasiyetle korudu ve toplamda 500’e yakın yeni ağaç dikimi yaptı. Silahtarağa Gençlik Parkı ile İstanbul yaklaşık 50 bin metrekare yenilenmiş bir yeşil alana kavuşmuş oldu.

YENİ TOPLANMA ALANI

T5 tramvay hattının Eyüpsultan Teleferik İstasyonu’nun hemen yanında bulunan Teleferik Meydanı, tramvay yolcuları için engelsiz ve daha yeşil bir şekilde meydan olarak projelendirildi. Yaklaşık 3 bin metrekare alana sahip meydanda oturma alanları ve satış birimi bulunuyor. Özellikle turistik bir manzara noktası Pierre Loti tepesine erişmek isteyenlerin tramvay hattından teleferik hattına aktarma yapmak istediklerinde kullanacağı bu meydan aynı zamanda doğal felaketlerde toplanma ve dağılma alanı olarak da tasarlandı.

HALİÇ SPOR PARKI

Haliç’in atıl kalmış tüm alanlarından kıymetlendirilen bir diğeri de Haliç Spor Parkı. Yaklaşık 23 bin 800 metrekarelik büyüklüğe sahip proje, daha önceki yıllarda emniyet birimlerince kullanılan bir alandı. T5 tramvay hattının bu alandan geçmesiyle birlikte emniyet birimleri başka bir alana taşınmış ve bu alan atıl kalmıştı. Bu alanın Haliç Spor parkına dönüştürülmesiyle birlikte Eyüpsultan ve Fatih sakinleri, özel bir alana daha kavuştu. Projede futbol sahası, kaykay pisti (skate park), basketbol sahaları, soyunma-duş birimi, oturma alanları ve 85 araçlık otopark bulunuyor.

YAKLAŞIK 100 BİN İSTANBULLUYA İŞ BULDU

Bugüne kadar yaklaşık 100 bin İstanbullunun iş bulmasına destek olan Bölgesel İstihdam Ofisleri’nin bir yenisi Eyüpsultan’da açıldı. Eyüpsultan Silahtarağa Gençlik Parkı içerisinde 4 kişilik bir ekiple hizmete giren ofiste Eyüpsultan ilçesine kayıtlı hali hazırda 245 firma bulunuyor.