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İstanbul'da İETT'nin motorlu acil müdahale ekibi yollarda

İstanbul'da İETT'nin motorlu acil müdahale ekibi yollarda
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İBB’nin köklü kuruluşu İETT yeni bir hizmeti daha hayata geçiriyor. İETT tarihinde ilk kez motorlu acil müdahale ekibi kuruldu. Bu kapsamda ekipler her türlü ihtiyaç noktasına motorları ile hızlıca ulaşarak anında müdahale edebilecek...

İstanbul toplu ulaşımının lider kurumu İETT, verdiği hizmetin daha kaliteli olması için yeni ve farklı projeleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda İETT tarihinde ilk kez motorlu acil müdahale ekibi kuruldu.

ANINDA MÜDAHALE EDECEKLER

Avrupa Yakası’nda 2, Anadolu Yakası’nda ise 1 ekip olmak toplam 3 ekip, çift vardiya olarak sürekli olarak göreve hazır olacaklar.

Bu sayede ekipler; İETT şoförlerinin talep edebileceği acil ihtiyaçlara, güzergahları olumsuz etkileyebilecek olası yol kapanmalarına, otobüs tahsisi yapılan büyük etkinliklerde ihtiyaç duyulacak anlık koordineye ve şehir içindeki olası acil durumlara çok hızlı ve etkili müdahale edilebilecek.

SINAVLA SEÇİLDİLER

İETT’nin motorlu acil müdahale ekibinde görev alacak kişiler ise daha önce kurumda otobüs kaptanlığı yapmış, motosiklet ehliyeti sahibi, “temel motosiklet sürüşü” ve “vaka analiz” sınavlarını başarıyla geçmiş 19 kişiden oluşturuldu.

GÜNDE 55 BİN SEFER YAPILIYOR

İstanbul’da toplu taşımanın %60’ı İETT’nin işletmesinde olan otobüs ve metrobüslerde gerçekleşiyor. İETT, 1 günde 800 farklı hatta 55 bin sefer yapıyor ve 1 yılda yaklaşık 1 milyar 250 milyon yolculuk gerçekleştiriyor.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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