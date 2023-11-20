İstanbul'da Kırlangıçevler Projesi'nde sona yaklaşıldı

İBB iştiraki KİPTAŞ ve Beylikdüzü Belediyesi, elle dahi ufalanan betonlarıyla haber bültenlerine konu olan Gürpınar Siteler Bölgesi’nde yıllardır çözülemeyen kentsel dönüşüm sorununu çözüme kavuşturmuş, 25 Mart 2022’de ‘KİPTAŞ Beylikdüzü Kırlangıçevler Projesi’nin temeli atılmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; 10 blok, 505 konut ve 20 ticari birimden oluşan projede incelemelerde bulundu.

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı döneminden bu yana bölgedeki sorunun çözümü için mücadele içinde olduklarını belirten İmamoğlu, “Buraya emek vermeye başlayalı ve sürecin sona ermesi 11 yıl olacak önümüzdeki sene. Peki 11 yıl normal mi? Değil. Peki 11 yılla İstanbul dönüşür mü? Dönüşmez. Dolayısıyla herkesin fedakarlığı, herkesin iş birliği lazım. Başından beri ifade ettiğimiz de tam da bu” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki KİPTAŞ ile, Gürpınar Siteler Bölgesi’nde yıllardır çözülemeyen kentsel dönüşüm sorununu çözüme kavuşturan imzayı, 11 Kasım 2020’de atmıştı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tanıklığında attığı imzaların ardından bürokratik işlemler, yaklaşık 2 yılda tamamlanmıştı. Siyasi engellemeler nedeniyle, yıllarca depreme dayanıksız evlerde oturmak zorunda kalan 260 dairenin kentsel dönüşümünü gerçekleştirecek “KİPTAŞ Beylikdüzü Kırlangıçevler Projesi”nin temeli 25 Mart 2022’de atılmıştı. İmamoğlu, sona yaklaşılan proje alanında, CHP İstanbul milletvekili Turan Taşkın Özer ve Parti Meclisi Cem Aydın ile birlikte incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında çok sayıda Beylikdüzülü de İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. Örnek daireyi de gezen İmamoğlu, değerlendirme konuşmasını şantiye alanında yaptı.

“NACİYE ABLAMIZ, HAYRİYE ABLAMIZ TA O ZAMANDAN BERİ BU SÜRECİN TEŞVİK EDİCİLERİ”

Yeniden yapımına başladıkları alanın, 80’li yıllarda kooperatifler aracılığıyla yapıldığını aktaran İmamoğlu, “Benim Cumhuriyet Halk Partisi'nde ilçe başkanlığım (Beylikdüzü) dönemimde, kentsel dönüşümle ilgili masamıza ilk gelen konulardan birisi burasıydı. Hem Naciye Ablamız hem Hayriye Ablamız ta o zamandan beri bu sürecin böyle bir teşvik edicileri, zorlayıcıları. Onlar gibi, keşke sayısı çok olsa, yine başka kahramanları da var. Evlerine de misafir oldum. Sonra bu binaları analiz ettik. İlçe belediye başkanı olunca da buranın değişimi ve dönüşümüyle ilgili planlama süreçlerine derhal girişimde bulunduk. Ve bugün sonuca doğru evrilmeye yürüyor. Az kaldı. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir inşaat süreci yaşadık burada” dedi. Projenin temelini 25 Mart 2022’de attıklarını hatırlatan İmamoğlu, “Demek oluyor ki, 1,5 yılda aslında sonuca doğru yaklaştık. İnşallah şubat-mart ayında da teslime başlanacak. Burası, önümüzdeki sene yaz döneminde artık insanların keyifle, güvenle yaşamlarını geçireceği yuvaları olacak” diye konuştu.

SÜRECİN GECİKMESİNE NEDEN OLAN FAKTÖRLERİ SIRALADI

İmamoğlu, sürecin gecikmesine neden olan faktörleri ise şöyle sıraladı:

“Ne yazık ki siyasi süreçler, bir kısım ne yazık ki engellemeler, bir kısım vatandaşların küçük hesaplarıyla engellenen süreçler… Çoklu bir engel, zamanı geciktirdi. Bu çoklu engelleri konuşabiliriz. Sadece bizim Büyükşehir Belediyesi döneminde KİPTAŞ'ın, Beylikdüzü Belediyesi ve Başkanımızın birlikte verdiği mücadelenin olduğu süre, 1,5 sene sürdü. Ama daha öncesinde, Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde bekletilmesi ve geçirilmemesi vesaire gibi bir sürü konu… Demek istediğim şu: Buraya emek vermeye başlayalı ve sürecin sona ermesi 11 yıl olacak önümüzdeki sene, yani 5-6 ay sonra, 7 ay sonra insanlar burada oturduğunda. Peki 11 yıl normal mi? Değil. Peki 11 yılla İstanbul dönüşür mü? Dönüşmez. Dolayısıyla herkesin fedakarlığı, herkesin iş birliği lazım. Başından beri ifade ettiğimiz de tam da bu.”

“KENTSEL DÖNÜŞÜM, SİYASİ PARTİLERİN ORTAK HAREKET ETMESİ GEREKEN BİR MESELEDİR”

“Kentsel dönüşüm meselesi, siyasi bir mesele değildir” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Kentsel dönüşüm, siyasi partilerin ortak hareket etmesi gereken bir meseledir. Halkımızın ortak hareket etmesi gereken bir meseledir. Küçük hesapların veya küçük çıkarların hesabının yapılmaması gereken bir meseledir. Güvenilir kurumların, -KİPTAŞ gibi- aracılık ettiği ve o aracılık sonucunda da yine yüklenicilerin yoğun emekleriyle, onların da katkılarıyla burada ve bunun gibi yerlerde bu işin dönüşmesi, insanların yaşamlarının kurtulması anlamına gelir. İşte şu gördüğünüz sitede bile, binlerce insanımız güven içinde yaşayacak. Düne kadar ne yazık ki güvencesiz yaşıyorlardı. Mesele büyüktür, derindir. Allah korusun. Hala görüyorum, sitelerde direncini gösteren ya da anlaşmama konusunda ne yazık ki iyi sürecin oluşmasına katkı sunmayan hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız var burada. Şimdi konuştuk. Hem Beylikdüzü Belediyesi, Başkanımız hem KİPTAŞ ve yönetimi, Genel Müdürümüz, aynı zamanda buradaki vatandaşlarımızın topluluklarıyla bir araya gelecekler. Siteler de kalan yerlerin de dönüşmesi konusunda azami gayretle, oraların da başlamasına öncülük yapacağız.”

BAKANLIĞA ÇAĞRISINI TEKRARLADI

Meselenin insan canı olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Evet, ‘Mal canın yongasıdır’ deriz, ama esas olan hayatta kalmaktır. Önce hayatta kalmayı garanti edeceğiz, ondan sonra malımızla, mülkümüzle ilgili değerlendirmeleri yapacağız. Bu bağlamda İstanbulluları, bütün insanlarımızı, 16 milyon insanımızı ve bütün kurumlarımızı -bu işin hükümeti, yerel yönetimi yok- iş birliği içinde, dayanışma içerisinde İstanbul depremindeki mücadelesine davet ediyorum. Sayın Bakanımıza ve bakanlığa verdiğimiz teklif gibi, bu meselenin, bu bahsettiğim prensiplerle bir çatı altında toparlanmasını; bir ‘Deprem Konseyi’, ‘Deprem Kurulu’, ‘Deprem Başkanlığı’nın, Ankara'da bir yapı kurarak değil, katılımcı bir modelle, herkesin içinde olduğu bir sistemle İstanbul'da kurulmasının çağrısını tekrar buradan, Gürpınar'dan, Siteler’den, dönüşüm yaptığımız, binlerce insanımıza hayatını garanti altına alan bu yapıların arasından tekrarlıyorum ve sesleniyorum” ifadelerini kullandı.

10 BLOK, 505 KONUT, 20 TİCARİ BİRİM

10 bloktan oluşan projede; 1 adet 1+1, 240 adet 2+1 ve 264 adet 3+1 daire olmak üzere, toplam 505 konut ve 20 ticari birim bulunacak. Güvenli, son yönetmeliklere göre yapılmış, sosyal alanları olan kapalı otoparklı yeni evlerine kavuşacak olan hak sahipleri; borçlanma tutarını, evlerine oturduktan sonra 36 ay yüzde 0 faiz ile KİPTAŞ’a ödeme kolaylığına sahip olacak.