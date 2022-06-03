  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

İstanbul'da LGS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz

İstanbul'da hafta sonu ‘Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’na (LGS) ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bitirme Sınavlarına girecek İstanbullular için toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak imkandan öğrenci, öğrenci velileri ve öğretim görevlileri yararlanabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hafta sonu gerçekleşecek sınavlarda yer alan öğrencilerin heyecanı paylaşacak. 5 Haziran Pazar günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi Sınavı’na (LGS) toplu taşımayla gitmek isteyenler için ulaşım ücretsiz olacak. Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları; öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine ücretsiz olarak hizmet verecek.

4-5 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bitirme Sınavlarına girecek öğrenciler de toplu ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanabilecek. Aileleri ve sınav görevlilerine de yine şehir içi toplu taşıma ücretsiz olacak.

BELİRLİ SAATLERDE GEÇERLİ

Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

Etiketler İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tansu Çiller'den ekonominin arkasındaki ''gizli'' isim açıklaması
Gülşen'e tepkiler çığ gibi! O fotoğraf davalık oldu
Türkiye'deki eli silahlı Afganlar silahlı fotoğraflarla meydan okudu
Cem Uzan'dan 400 milyar dolarlık iddia
Aşiret kavgası kenti karıştırdı! 200 kişi birbirine girdi; çok sayıda yaralı var
Esra Ezmeci'ye ''yok artık'' dedirten itiraf
Öğrencisine çıplak fotoğraf gönderen öğretmenin savunması şoke etti
Enflasyon açıklandı, Haziran 2022 kira zam oranı belli oldu
Milyonlarca memur ve emeklinin enflasyon zammı belli oldu
İslam Memiş tarih verip uykularımızı kaçıracak dolar ve altın tahminini açıkladı