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İstanbul’da Maltepe Cumhuriyet Meydanı Altgeçidi hizmete açıldı

İstanbul’da Maltepe Cumhuriyet Meydanı Altgeçidi hizmete açıldı
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Maltepe Cumhuriyet Meydanı Altgeçidi hizmete açıldı. Bağdat Caddesi’nin Maltepe merkez bölgesinde yapılan altgeçit ile araç trafiği yeraltına alınarak bölge kesintisiz ulaşım imkânına kavuştu. Projenin görünen yüzü Maltepe meydanında ise çalışmalar bütün hızı ile devam ediyor…

İBB, İstanbul’da trafiği rahatlatmak ve kentte ulaşımı kesintisiz sağlamak için yatırımlarına devam ediyor.

ARAÇ TRAFİĞİ YERALTINA ALINDI

2021 yılı Kasım ayında başlanan Maltepe Cumhuriyet Meydanı Altgeçidi projesinde çalışmalar tamamlandı.

Bağdat Caddesi’nin Maltepe merkez bölgesinde yapılan altgeçit ile araç trafiği yeraltına alınarak bölgedeki trafik sorununa neşter vurulmuş oldu.

Ayrıca çalışmalar kapsamında bölgedeki mevcut altyapı hatları da yenilendi.

25 BİN METREKARE YAYA ALANI İLE ÖRNEK BİR MEYDAN GELİYOR

İlçenin en büyük ihtiyaçlardan biri olan, her dönemde planlanan ama bir türlü başlanamayan Maltepe meydanı projesi ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bu dönemde hayata geçiriliyor.

Çalışmaları devam eden meydan projesiyle bölge 25.000 metrekarelik yayalaştırılmış bir alana kavuşturularak, İstanbul’un örnek meydanlarından biri olacak…

Proje ile bölge sosyal alanlar ve ticari alanlar ile çok fonksiyonlu bir çehreye bürünecek.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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