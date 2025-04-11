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İstanbul'da memur adayları parkura çıktı

İstanbul'da memur adayları parkura çıktı
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İBB İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı, İstanbul’un daha düzenli, daha yaşanabilir ve daha güvenli bir şehir olması için yeni personelini seçiyor. Uygulama sınavı aşamasında adaylar, zorlu parkurları kondisyonlarıyla aşmaya çalışıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İtfaiye Eri uygulama sınavı 7 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında İBB Zabıta Daire Başkanlığı Yerleşkesi Tekzen'de yapılırken Zabıta Memuru 7-11 Nisan tarihlerinde İBB Fatih Spor Kompleksi’nde gerçekleştiriliyor.  Yazılı sınava katılan adaylar uygulama sınavında yarışıyor. İtfaiye Eri adayları kondisyon ve araç parkuru olarak 2 aşamalı uygulama sınavlarına giriyor.  Adaylar, 8 etap ve 4 güç istasyonundan oluşan parkurda yarışıyor. Kondisyon parkurunda adaylar, heyecanlarını dorukta yaşamalarının yanı sıra verilen sürede halat çekme, su hortumu kullanabilme, 60 kiloluk temsili manken taşıma gibi aşamalardan geçiyor. Araç kullanabilmenin değerlendirildiği parkur ise Yenikapı Etkinlik Alanı’nda gerçekleştiriliyor.

Zabıta Memuru alımı için belirtilen tarihlerde 09.00-17.00 saatlerinde günlük 200 kişi, İtfaiye Eri alımı için belirtilen tarihlerde 09.00-17.00 arasında günlük 120 aday uygulamalı sınava giriyor.

İtfaiye Eri alımında; Erkek adaylar 7-28 Nisan tarihlerinde,  Kadın adaylar 29 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde sınava katılıyor.

Zabıta Memuru alımında ise; Erkek adaylar 7-10 Nisan Kadın adaylar 11 Nisan'da sınava katılıyor.

Sınavları geçen adaylardan 785’i itfaiye Eri, 315’i Zabıta memuru olmaya hak kazanacak.

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Etiketler istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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