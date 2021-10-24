İstanbul'da 'Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması'

Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması yapıldı. Yarışmada birincilik ödülünü treni 40.09 saniyede 20 metre çeken T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı çalışanları elde etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul, Metro İstanbul Strongman Challenge Tren Çekme Yarışması'nın ikincisi, Alibeyköy Yerleşkesi'nde düzenlendi.

Metro İstanbul ve Türkiye Powerlifting, Strongman ve Streetworkout Federasyonu iş birliği ile düzenlenen etkinlikte önce Metro İstanbul çalışanlarından oluşan 5'er kişilik 9 takım arasında tren çekme yarışması yapıldı.

Ardından Milli Sporcu Cenk Koçak ve profesyonel strongman sporcuları Bora Güner, Fatih Karaca, Gökhan Çiçek, Oktay Akay, Ozan Yaykır, Tuna Sivas ve Tuna Tavus yarıştı.

Geçen yıl 33,5 ton ağırlığındaki treni çekmek için yapılan yarışmada bu yıl T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda kullanılan 46,9 ton ağırlığındaki tramvay aracı çekildi.

Metro İstanbul'un birincisi T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı oldu

Türkiye’nin insan gücüyle tren çekilen ilk yarışması olan etkinlikte takımlar, 20 saniyelik süre içerisinde 47 ton ağırlığındaki treni en uzağa çekebilmek için kıyasıya mücadele etti. Yarışmada birincilik ödülünü treni 40.09 saniyede 20 metre çeken T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı çalışanları aldı. Zorlu bir mücadelenin yaşandığı etkinliğe katılan tüm yarışmacılara gösterdikleri performans dolayısıyla sertifika verildi.

Metro İstanbul’dan toplam 45 kişinin mücadele ettiği tren çekme yarışmasında 2 kadın yarışmacı da yer aldı.

Profesyonel sporculardan gövde gösterisi

Metro İstanbul çalışanları arasında düzenlenen yarışma sonrası, Milli Sporcu Cenk Koçak ve profesyonel strongman sporcuları Bora Güner, Fatih Karaca, Gökhan Çiçek, Mirza Toptaş, Oktay Akay, Ozan Yaykır, Tuna Sivas ve Tuna Tavus yarıştı.

Renkli görüntülere sahne olan yarışmada geçen yılın birincisi profesyonel sporcu Bora Güner bu yıl da yarışmada birinci oldu.

Tren çekme yarışmasının ardından Türkiye'de ilk kez Viking Press yarışı düzenlendi. Profesyonel sporcuların 40 kilogram ile başlayarak ağırlık kaldırmak için mücadele ettiği yarışmanın sonunda 260 kilogram kaldıran Bora Güner Viking Press yarışında da birinci oldu.