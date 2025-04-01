İstanbul'da Park Et Devam Et otopark sayısı 15'e ulaştı

İBB, Park Et Devam Et (PD) otoparklarının sayısını artırmaya devam ediyor. Otobüs ve raylı sistem gibi toplu taşımaya entegre olan otoparkların sayısı 10’dan 15’e çıkarıldı. Aracını PD otoparklarına bırakan İstanbullular, yolculuklarına İstanbulKart kullanarak metro, tramvay, metrobüs ya da otobüsle devam ederek otopark ücretinde yüzde 50 indirim alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), trafiği rahatlatacak projeler üretmeye devam ediyor. İBB Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın, İBB Şehircilik Grubu İştiraki İSPARK ve Teknoloji Grubu İştiraki BELBİM ile hayata geçirdiği Park Et Devam Et (PD) otoparklarının sayısı artmaya devam ediyor.

Özel araç trafiğini azalmak ve toplu taşıma kullanımını teşvik etmek amacıyla hizmete alınan Park Et Devam Et Otoparklarının sayısı 10’dan 15’e çıkarıldı. PD Otoparklarındaki araç kapasitesi ise 10 bin 188’e ulaştı.

YENİ PD OTOPARKLARI

İstanbullular, Kadıköy Yenikapı Salı Pazarı Katlı Otoparkı, Ressam Halim Sokak Açık Otoparkı, Vatan Caddesi Açık Otoparkı, Gülsuyu Metro Zemin Altı Otoparkı, Ataköy Metro Durağı Yanı Zemin Altı Otoparkını da “Park Et Devam Et” uygulaması kapsamında kullanabilecekler.

Park Et Devam Et otoparkları toplu taşımaya yakın yerlerde bulunuyor. Aracını PD otoparklarına bırakan İstanbullular yolculuklarına İstanbulKart kullanarak metro, tramvay, metrobüs ya da otobüsle devam ederek otopark ücretinde yüzde 50 indirim alıyor. Böylece trafikte araç sayısı azalıyor, İstanbullu hız kazanıyor, yakıt tasarruf yapıyor ve karbon salınımı azalıyor. Park et Devam Et otoparkları artıkça kent içi erişilebilirlik de aynı oranda artıyor.

15 İSPARK PD OTOPARKI

- 4.Levent PD Açık Otoparkı (Kağıthane) 236 Kapasite

- Ataköy Metro Durağı Yanı PD Zemin Altı Otoparkı (Bakırköy) 146 Kapasite

- Bağcılar Kent Meydanı PD Zemin Altı Otoparkı (Bağcılar) 1198 Kapasite

- Büyükçekmece Metrobüs Durağı Yanı PD Zemin Altı Otoparkı (Büyükçekmece) 448 Kapasite

- Çekmeköy Metro PD Zemin Altı Otoparkı (Çekmeköy) 185 Kapasite

- Dudullu Metro PD Zemin Altı Otoparkı (Ümraniye) 86 Kapasite

- Feshane PD Açık Otoparkı (Eyüpsultan) 255 Kapasite

- Gülsuyu Metro PD Yeraltı Otoparkı (Maltepe) 100 Kapasite

- Kadıköy Yeni Salı Pazarı PD Katlı Otoparkı (Kadıköy) 1359 Kapasite

- Kirazlı Metro Durağı PD Açık Otoparkı (Bağcılar) 656 Kapasite

- Merter Metro PD Açık Otoparkı (Güngören) 111 Kapasite

- Ressam Halim Sokak PD Açık Otoparkı (Bahçelievler) 90 Kapasite

- Soğanlık Metro PD Açık Otoparkı (Kartal) 898 Kapasite

- Vatan Caddesi PD Açık Otoparkı (Fatih) 397 Kapasite

- Yenikapı Spor ve Kültür Merkezi PD Açık Otoparkı (Fatih) 4023 Kapasite