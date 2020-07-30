İstanbul'da sosyal destek hizmet talebi %56 azaldı

Şikâyet başvurularında çözüm süresi, ortalama 7,7 gün olurken en fazla şikâyet ulaşım alanında kaydedildi. Başvuruların yüzde 88,6’sı çözüme kavuşturuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi’nin, İBB Beyaz Masa’ya Haziran ayında yapılan başvuruları esas aldığı değerlendirme sonuçları şöyle:

937 bin 63 başvuru

Haziran ayında, toplam 937 bin 62 başvuru yapıldı. Bilgi istemi, talep ve şikâyetlerden oluşan başvuruların yüzde 17,9’u İGDAŞ, yüzde 29,3’ü İSKİ ile ilgili gerçekleşti. İGDAŞ başvurularında Mayıs ayına göre azalış gözlenirken, İSKİ başvuruları yüzde 43 artış gösterdi.

Sosyal destek talebi azaldı

Yüzde 80 olan sosyal destek hizmetleri talebi yüzde 52,7’ye geriledi. Mayıs ayında 186 bin 400 olan sosyal destek hizmet talebi, yüzde 56 azalarak, Haziran ayında 82 bin 423 oldu.

En fazla şikâyet ulaşım alanında

Beyaz Masa’ya (Genel) gelen şikâyetlerin yüzde 42,7’si ulaşım, yüzde 30,2’si kent ve toplum düzeni ile ilgili iken, bilgi isteminde yüzde 46,7 ile ulaşım ilk sırayı aldı.

Tüm şikâyetler dikkate alındığında, ulaşımın payı yüzde 34,4 olarak ölçüldü. Tüm talep başvuruları içinde sosyal yardım taleplerinin payı yüzde 25,6 olarak gerçekleşti.

Mayıs ayına göre ulaşım ile ilgili şikâyetlerin payında yüzde 8,2 artış göze çarptı. Sosyal destek hizmetlerine ilişkin talepler 103 bin 997 azalışla 82 bin 423 oldu.

Başvuruların yüzde 55’i bilgi istek amaçlı

Mayıs ayında yüzde 10 olan Beyaz Masa (Genel) şikâyetlerinin payı Haziran ayında yüzde 16,4’e yükseldi. Nisan ve Mayıs aylarında yüzde 45 seviyesindeki talep başvurularının payı yüzde 31,6 düzeyinde kaldı.

İGDAŞ ile ilgili şikâyet başvuruları bir ayda yüzde 6,4 azaldı. Mayıs ayında yüzde 10,4 ile beş ayın en düşük seviyesinde gerçekleşen talep başvurularının payı, Haziran ayında yüzde 16,7’ye yükseldi.

İSKİ ile ilgili yapılan başvuruların, yüzde 47’si bilgi istemi, yüzde 3,2’si şikâyet ve yüzde 49,9’u talep şeklinde oldu.

Başvuruların yüzde 88,6’sı çözüme kavuştu

Beyaz Masa’ya başvuruların, yüzde 88,6’sı çözüme kavuşturuldu. Bilgi istemi başvurularının yüzde 96,1’ine, şikâyet başvurularının yüzde 12’sine, talep başvurularının ise yüzde 12,1’ine gün içerisinde karşılık verildi.

Anlık çözüm dışında kalan ve çözüm süreci devam eden başvuruların payı yüzde 11,4 olarak tespit edilirken, bilgi isteminde ortalama çözüm süresi 21,4 gün, talep başvurularında ise 18,9 gün oldu.

Şikâyet başvurularının yüzde 21,7’si aynı gün içerisinde çözüldü.

Şikâyet başvurularının yüzde 21,7’si bir günde, yüzde 28,9’u 2-3 günde, yüzde 23,3’ü 4-7 günde, yüzde 26,1’i ise 1 haftadan fazla sürede çözüme kavuşturuldu. Ortalama çözüm süresi 7,7 gün oldu

En fazla şikâyet Kadıköy ve Fatih’te

Toplam şikâyetlerde; Kadıköy (yüzde 5,08), Fatih (yüzde 4,86); bilgi isteminde; Fatih (yüzde 5,59), Esenyurt (yüzde 5,25) ve Bahçelievler (yüzde 5,17); talep başvurularında ise Esenyurt (yüzde 8,63), Bağcılar (yüzde 4,78) ve Küçükçekmece (yüzde 4,70) ilk sıralarda yer aldı.

Ulaşımla ilgili şikâyetlerde, Fatih (yüzde 6,29), Kadıköy (yüzde 5,64), Bahçelievler (yüzde 4,66), Ümraniye (yüzde 4,14); sosyal destek taleplerinde; Esenyurt (yüzde 12,53), Sultangazi (yüzde 6,09), Bağcılar (yüzde 5,87), Esenler (yüzde 5,14) ilçeleri sıralamada öne çıktı.

Sosyal destek hizmet talepleri ilk sırada yer aldı

Şikâyetlerde; denetim, salgın tedbirleri ve doğalgaz fatura itirazları hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk sırada geldi.Bilgi isteminde ise anlık otobüs bilgisi ön plana çıktı.

Erkeklerde ilaçlama, sosyal yardımlar ve İstanbulkart Gıda başlıca talep konularını oluştururken; kadınlarda sosyal yardım, İstanbulkart Gıda ve erzak kolisi yardımı talepleri yoğunluk gösterdi.

İGDAŞ şikâyetlerinde, Eyüpsultan, Esenyurt ve Sultangazi; İSKİ’de ise Pendik, Küçükçekmece ve Ümraniye öne çıktı

Önceki aylara benzer şekilde İGDAŞ’ta öne çıkan şikâyet konuları fatura, sayaç ve personel; İSKİ’de asfalt bakım onarımı, kazı çalışmaları, fatura itiraz ve su kesintisi oldu.

İBB Beyaz Masa Haziran 2020 İstatistik Bülteni bilgilerine https://istatistik.istanbul/ adresinden ulaşabilirsiniz.