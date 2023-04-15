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İstanbul'da Sultanbeyli Metrosu hızla ilerliyor

İstanbul'da Sultanbeyli Metrosu hızla ilerliyor
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Sultanbeyli metrosunun çoğu bitti azı kaldı. Tünel inşaatlarının yüzde 83’ü tamamlandı. Tünellerin yapımı için geçici olarak açılan S23A şaftı kapatıldı. İnşaattaki ana hat tüneller tamamlandığı için diğer geçici şaftlar da zamanla kapatılacak.

2017 yılında durdurulan metro inşaatı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla 2020 yılında yeniden başladı. Kredi temin edilemediği için fiziki ilerlemesi yüzde 4 seviyesinde kalan inşaat için önce kredi temin edildi, ardından vakit kaybedilmeden çalışmalara başlandı. Sultanbeyli metro inşaatı bugün yüzde 83 seviyesine getirildi. İnşaat çalışmaları ara vermeden ilerliyor.

ŞAFTI KAPATMAK, İNŞAATIN TAMAMLANDIĞI ANLAMINA GELİYOR

Metro inşaatlarında tünel kazıcı büyük makinaların zemine indirilebilmesi için geçeci olarak açılan şaftlar, iş tamamlanınca kapatılıyor. Metro inşaatlarının rutinleri arasında yer alan bu uygulama, metro inşaatından vazgeçildiğini değil; aksine yapılan işin tamamlandığı anlamını taşıyor. Trafiği etkileyen, çevredeki yaşam için olumsuzluk arz etme ihtimali bulunan geçici şaftların kapatılması, metro inşaatlarının olmazsa olmazları arasında yer alıyor.

SULTANBEYLİ TAKSİM ARASI 55 DAKİKAYA İNECEK

Anadolu Yakası'ndaki 3 ilçeden geçecek, 8 istasyonlu, 10,9 kilometrelik Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı ile Sultanbeyli Taksim arasında yolculuk 55 dakikaya inecek.

Etiketler İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu
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