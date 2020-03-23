İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor

İstanbul’da Koronavirüs ile mücadelesini aralıksız sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB); hizmet binaları, ibadethaneler, meydanlar, metro, metrobüs, otobüs ve vapurlardan sonra dezenfekte çalışmalarına diğer toplu ulaşım araçlarıyla devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbul’da dezenfekte edilmemiş tek bir toplu taşıma aracı bile bırakmayacağız. Tüm şoför arkadaşlarımızı istasyonlarımıza davet ediyoruz” diyerek, mobil dezenfekte istasyonu kurulması talimatını verdi.

İBB Sağlık ve Ulaşım Daire Başkanlıklarının birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında, bugün öğleden sonra saat 15:00’te şehrin çeşitli noktalarında 46 mobil ve sabit dezenfektasyon istasyonu hizmete giriyor. Böylece İstanbul’da toplu ulaşım hizmeti veren minibüs, taksi ve taksi dolmuş araçları da Koronavirüs’e karşı dezenfekte edilmeye başlanacak.

İstanbul’un birçok noktasında hizmet veren araç yıkama ve oto kuaförü ile anlaşan İBB, minibüsler için ise Topkapı, Şirinevler, Esenler Otogar, Kadıköy Ana Minibüs Durakları, Pendik Ana Minibüs Duraklarında noktalar oluşturdu.

Bu hafta içinde mobil istasyon sayısı 100’e tamamlanacak. 25 bin minibüs, taksi ve dolmuş araçlarının tamamı kısa sürede dezenfekte edilerek, İstanbullara hijyenik bir ortamda hizmet sunacak.

Bir iki dakika sürecek çalışma, şoför ve yolcular için herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Dezenfektesi yapılan araçlara, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından dezenfekte edilmiştir” yazılı çıkartma yapıştırılacak.

Çalışmalarda İBB Sağlık Daire Başkanlığı’ndan onaylı ve hastanelerin yoğun bakımında kullanılan bir ürün olan dezenfektasyon ürünleri kullanılacak. Bu ürünler, uygulama sonrası araçların uzun süre havalandırılmasına gerek bırakmıyor ve 1 aya kadar dezenfektasyon sağlıyor.