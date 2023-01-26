İstanbul'da taksilerde yeni dönem başladı

İstanbul'da taksilerin tepe lambalarında yolcu varsa ''dolu'' yoksa ''boş'' ibaresi yer alacak. Taksi yolcu almaya gidiyor ise ''rezerve'' yazısı yazacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında görüşülen, 'Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi' kabul edildi. Oy çokluğuyla kabul edilen teklifle, 3 ay içerisinde tüm taksilerde akıllı tepe lambaları yer alacak. Lambalarda araçta yolcu varsa dolu, yolcu yoksa boş, yolcu almaya gidiyor ise rezerve yazısı yazacak.



Bu lambalar yolcu ve taksici arasında iletişim kurmak amacıyla kullanılacak. Lambalarda araçta yolcu varsa 'dolu', yolcu yoksa 'boş', yolcu almaya gidiyor ise lambalarda 'rezerve' yazısı yazacak. Aynı şekilde değişim saati gelen taksilerde ise 'rezerve' yazısını kullanacak. Böylelikle uygulama sonucunda taksilerde 'yolcu seçme, yolcu almama' gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra sürücü ve yolcu güvenliği içinde taksilerde panik butonları yer alacak. Buton kullanıldığında tepe lambasında 'S.O.S' yani yardım çağrısı verilecek. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu ise gündeme gelecek teklifi destekleyeceklerini belirtirken taksicilerde uygulamanın kendilerine fayda sağlayacağını ifade etti.

'TEKLİF UKOME'DEN GEÇERSE BÜTÜN TAKSİLER BUNU TAKMAK ZORUNDA OLACAK'

Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu bazı araçlarda yolcu olup olmadığının anlaşılmadığını belirterek, "Yeni bir sistem hayata geçecek. Biz de destekliyoruz ve çok önemli. Ticari taksilerin tepe lambaları LED ışıklı olacak. Taksimetreye entegreli olacak. Taksimetre açık yani aracın içerisinde yolcu varsa tepe lambası dolu yazacak. Taksimetre kapalı ise tepe lambası boş yazacak. Eğer taksici arkadaşımız uygulamadan çağrılıyorsa veya bir yolcu telefon çağrısına gidiyorsa LED ışıklı tepe lambasında rezerve yazacak. Ve Allah korusun herhangi bir sıkıntıyla karşılaştıysa yolcunun araç içerisindeki şiddetiyle karşılaştıysa veya bir sıkıntılı olaysa imdat yazısı yazacak. Biz bu projeyi destekliyoruz. İstanbul halkımız için de çok önemli. En azından bir yerde taksi bekledikleri zaman gelen taksinin dolu veya boş olduğunu tepe lambasından okuyup görecekler. Burada da yolcuyla taksicinin arasındaki 'almıyor veya neden almadı' gibi algılar da ortadan kalkmış olacak. Bu konu UKOME'nin gündeminde, konuyla alakalı müzakere edilecek. Eğer bu karar alınırsa biz bu kararın bütün taksilerde uygulanmasını talep ediyoruz. Tabii tedarik konusu yavaş yavaş tamamlanır bu tepe lambaları. Tabii bir de mecburi tutulmaz ama karar alınır. Bir zaman tanınır. Ona göre taksi bu tepe lambalarının tedarik ederler. Ama günün sonunda bütün taksiler mecbur bunu takmak zorundalar" diye konuştu.

'3 AY İÇERİSİNDE BÜTÜN TAKSİLERİMİZ SİSTEME GEÇMİŞ OLACAK'

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan İstanbul'da taksilerle ilgili sorunlar olduğunu belirterek, "Bu sorunlardan bir tanesini aşabilmek amacıyla taksi şoförüyle taksi yolcusu arasındaki ilişkiyi netleştirmek açısından bu uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bütün taksilerin tabelalarını akıllı hale getiriyoruz. Taksi yolcusu uzak bir mesafeden taksinin dolu olup olmadığını veya boş olup olmadığını hem renkle hem de yazıyla görebiliyor olacak. Bu sistemin taksimetre entegre olmasını bizim açımızdan çok önemliydi. Bunun entegrasyonunu sağladık. Dolayısıyla eğer bir uygulama üzerinden bir rezervasyon aldıysa şoför taksi şoförü orada bir 'RZV' ifadesi görünüyor olacak. Taksimetre çalışır haldeyse kırmızı renkte dolu ifadesi taksi şapkasında yazıyor olacak. Eğer taksimetre çalışmıyorsa da taksinin müsait olduğunu yeşil renkli ve boş ifadesini yoldakilere belirtecek. Bu kararı aldıktan sonra üç ay içerisinde tüm mevcut taksilerin bu sisteme geçmelerini, bu şapkaları temin etmelerini sağlamış olacağız. Çeşitli firmalar bu şapkaları temin etmek için çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

'BU UYGULAMA YERİNDE BİR KARAR'

Taksici Hasan Kön "Bence uygulama iyi olur. Çünkü aracımız dolu olduğu zaman bile müşteri içeriyi göremiyor. Sonrasında bizi almıyor diyorlar. O yönden yerinde bir karar. Taksiciler için zararlı bir tarafı yok kabul edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Taksici Erkan Şuözer "Normalde ışıklı tabelalarımız var. Müşteri olduğunda ışıklı tabelamız sönük oluyor. S.O.S butonunu kullanırım. Sonuçta bir şey olduğunda direkt imdat yazacak" dedi.

DHA