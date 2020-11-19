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  4. 19 Kasım 2020 10:34

İstanbul’da taksilere kısa mesafe ve yolcu seçme denetimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), taksicileri sivil zabıtalarla denetlemeye başladı. Taksi esnafı hem koronavirüs salgınında sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları için hem de yolculuk mesafesinde yolcu seçip seçmedikleri için denetleniyor.

İstanbul’da taksilere kısa mesafe ve yolcu seçme denetimi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’un verdiği bilgiye göre, denetimler insan yoğunluğunun fazla olduğu Otogar, Vezneciler, Yenikapı, Beyazıt, Taksim, Sirkeci ve Eminönü’nde yapıldı.

Bu bölgelerde, yolcu seçen ve kısa mesafe için yolcu almayan 10 taksiye 392 lira para cezası kesildi. Ayrıca, şoförlerin araç kullanım belgeleri de 20 gün askıya alındı.

 

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