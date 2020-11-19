İstanbul’da taksilere kısa mesafe ve yolcu seçme denetimi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’un verdiği bilgiye göre, denetimler insan yoğunluğunun fazla olduğu Otogar, Vezneciler, Yenikapı, Beyazıt, Taksim, Sirkeci ve Eminönü’nde yapıldı.

Bu bölgelerde, yolcu seçen ve kısa mesafe için yolcu almayan 10 taksiye 392 lira para cezası kesildi. Ayrıca, şoförlerin araç kullanım belgeleri de 20 gün askıya alındı.