İstanbul'da toplu taşıma 1.8 arttı

İstanbullular Temmuz ayında yüzde 48,5 lastikli tekerlekli araçları tercih etti. Yolcuların yüzde 48,5’i otobüsü, yüzde 27,7’si metro-tramvayı, yüzde 12,8’i Metrobüs’ü, yüzde 6,8’i Marmaray’ı ve yüzde 4,2’si denizyolunu tercih etti. Trafik yoğunluk endeksi, bir önceki aya göre yüzde 23 azalarak 24 oldu. İki yaka arasında araç geçişi Haziran ayına göre yüzde 12,8 arttı; en fazla geçiş, 29 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşti.

YOLCULUK SAYISI YÜZDE 1,8 ARTTI

6-10 Temmuz tarihlerinde ortalama 3 milyon 657 bin 629 adet olan akıllı bilet kullanıcı sayısı, 20-24 Temmuz tarihlerinde yüzde 5,5 artarak 3 milyon 859 bin 694 oldu. Bu durum 29 Temmuz tarihinde yüzde 1,8 artış olarak kaydedildi.

EN FAZLA OTOBÜS KULLANILDI

Temmuz ayında toplu taşımada, yüzde 48,5 lastik tekerlekli araçlar, yüzde 27,7 metro-tramvay, yüzde 12,8 Metrobüs, yüzde 6,8 Marmaray ve yüzde 4,2 denizyolu tercih edildi.

DÖRT AYDA YÜZDE 263,7 ORANINDA ARTIŞ

Covid-19 tespitinden sonraki 31 Mart itibari ile ortalama günlük yolculuk 1 milyon 24 bin 248 iken, 29 Temmuz itibari ile yüzde 263,7 artışla 3 milyon 724 bin 752’ye yükseldi.

60 YAŞ ÜSTÜ YOLCULUKTA YÜZDE 8 YÜKSELİŞ

60 yaş üstü, 6-10 Temmuz tarihlerinde, günlük ortalama 269 bin 177; 29 Temmuz’da ise yüzde 8 oranında artışla 290 bin 764 yolculuk gerçekleştirdi.

ENGELLİLERDE YOLCULUK YÜZDE 2,5 ARTTI

6-10 Temmuz arasında engelli vatandaşlar günlük ortalama 115 bin 607 geçiş yaptı. Bu sayı, 29 Temmuz’da yüzde 2,5 artarak 118 bin 464 olarak kaydedildi.

SAATLİK GEÇEN ARAÇ SAYISI, ORTALAMA BİN 642

Hafta içi ana arterler üzerindeki 94 kesitten geçen saatlik araç sayısı, Haziran’da ortalama bin 603 iken, Temmuz’da bin 642'ye yükseldi. Araç sayıları saatlik olarak 11-15 Mayıs tarihleri arasında en yüksek hafta içi ortalamasını görerek bin 888 olmuştu. Buna göre, 20-24 Haziran tarihlerinde bin 666 olarak gerçekleşti.

EN FAZLA HAREKETLİLİK 15.00-18.00 ARASINDA

Haziran ayında, en yoğun trafik hafta içinde 16.00-17.00, hafta sonunda ise 15.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşandı.

YAKA GEÇİŞİ YAPAN ARAÇ SAYISI YÜZDE 12,8 ARTTI

Hafta içi yaka geçişi yapan araç sayısı, Haziran ayında 613 bin 896 iken, Temmuz ayında yüzde 23,4 artarak 692 bin 233 olarak kaydedildi.

EN YOĞUN GEÇİŞ 29 TEMMUZ’DA

Temmuz ayında yaka geçişinin en yoğun olduğu gün, 734 bin 540 araç ile 29 Temmuz Çarşamba oldu. En yoğun geçiş, 20-24 Temmuz haftasında kaydedilirken, bunların yüzde 55,7'sini 15 Temmuz, yüzde 34,3'ünü FSM, yüzde 2,4'ünü YSS ve yüzde 7,6'sını Avrasya Tünelinden yapılan geçişler oluşturdu.

EN YOĞUN SAATLER, 17.00 VE 18.00

Temmuz ayında yaka geçişleri en yoğun 17.00-18.00, en az 03.00-05.00 saatlerinde görüldü.

TRAFİK YOĞUNLUĞU İNDEKSİ YÜZDE 23 AZALDI

Trafik yoğunluğu indeksi, Nisan ayında, sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle 10 olarak ölçülürken, Mayıs ayında 13 olarak gerçekleşti. Haziran ayında ise bir önceki aya göre yüzde 23 azalarak 24 olarak ölçüldü.

TEMMUZ AYINDA TRAFİK İNDEKSİ 27'YE GERİLEDİ

Hafta içi ortalama trafik yoğunluk indeksi, Haziran’da 33, Temmuz’da 27 olarak ölçülürken, Temmuz’da zirve yoğunluk saati olan 15.00’da 31 olarak kaydedildi. Hafta sonunda ise Haziran’da 23, Temmuz’da 18 oldu.

GÜNLÜK ORTALAMA HIZ YÜZDE 2 DÜŞTÜ

Okulların tatil edilmesi ile karayolu şebekesi üzerinde artış gösteren ortalama hızlar, Mayıs ayındaki normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte düşüşe geçti. Temmuz ayında, hafta içi 60,9 km/sa olarak hesaplandı ve COVID-19 öncesi Mart ayının ortalamasını yakaladı. Mart ayının başında, 54,1 km/sa olarak gözlemlenen hafta içi sabah zirve saat ortalama hızı, Temmuz ayında ortalama 58,5 km/sa olarak hesaplandı. Hafta içi akşam zirve saati ortalama hızının ise 46,4 km/sa’ten 48,2 km/sa’e yükseldiği görüldü.

TRAFİKTE GEÇEN SÜRE YÜZDE 4 ARTTI

Temmuz ayında karayolu şebekesinde hafta içi trafikte geçen süre, Haziran ayına göre yüzde 4 arttı.Hafta içi akşam zirve saatte geçiş süresi, Mart başına göre ortalama, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde (Bayrampaşa- Kozyatağı arası) 72 dakikadan 37 dakikaya, 15 Temmuz Köprüsü’nde ise (Halıcıoğlu – Kadıköy) 62 dakikadan 27 dakikaya düştü. Trafikte geçen hafta içi günlük ortalama süre, Mart başına göre yüzde 12 azaldı.