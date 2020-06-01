İstanbul’da toplu taşıma tam kapasite çalışacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Koronavirüs pandemisinin ardından normalleşmenin başlayacağı 1 Haziran Pazartesi günü için tüm önlemleri aldı. İETT, metro, metrobüs, deniz ulaşımı ve Büyük İstanbul Otogarı’nda alınan tedbirlerle İstanbul’da hayat, Mart ayı öncesindeki normal seyrine dönecek. Covid-19 sebebiyle raporlu şoförlerden dolayı azalan personel açığı, 400 emekli eski şoförlerle kapatılıyor.

EMEKLİ PERSONELDEN DESTEK

Kentin en önemli ulaşım ayaklarından biri olan İETT, 6 bin 100 araçlık filosuyla 1 Haziran’dan itibaren hizmet veremeye başlayacak. 3. havalimanının açılmasıyla birlikte de üç farklı noktadan havaalanına seferler düzenlenecek. Koronavirüs sebebiyle raporlu şoförlerden dolayı azalan personel açığı, 400 emekli eski şoförlerle kapatılıyor. Bu süreçte destek olan şoförler, günlük yevmiye usulüne göre ücret alacak.

26 İSKELE, 299 SEFER

Deniz ulaşımında Şehir Hatları AŞ., her gün 16 vapur, 2 arabalı vapur ile 26 iskeleye toplam 299 sefer yapacak. Seferler, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, İstanbul-Adalar, Haliç Hattı, Sarıyer-Rumeli Kavağı-Anadolu Kavağı, İstinye-Çubuklu arabalı, Beşiktaş-Adalar, Bostancı- Adalar ring hatlarında gerçekleştirilecek.

İSTASYON VE ARAÇ İÇLERİNDE MASKE ZORUNLULUĞU

Metro seferleri 1 Haziran’dan itibaren 06:00-00:00 saatleri arasında yapılmaya başlanacak ve günde 3 bin 496 sefer gerçekleştirecek. Yolcular, İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile yayınlanmış olan istasyon ve araçlardaki sosyal mesafe, maskesiz yolculuk yapılamayacağı kurallar uyması gerekecek.

İşletme yapılacak hatlar:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı

M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattı

M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı

M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı

M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı

M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hattı

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattı

T4 Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı

F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı

Turistik amaçla kullanılan T3 Kadıköy-Moda tramvay, TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında ise işletme yapılmayacak.

DEZENFEKTASYONA DEVAM EDİLECEK

Şehirlerarası ulaşım yasağı da 1 Haziran itibariyle sona erecek. Büyük İstanbul Otogarı’nda duran hayat yeniden başlayacak ve alınan önlemler sayesinde otogarda da bir sorunla karşılaşılmayacak. Boğaziçi AŞ. tarafından işetilen otogarda alınan diğer tedbirler şöyle:

- Taşımacı firmaların şehir içi servis araçlarının çalışması; 28 Mart 2020 tarihli genelge hükümlerine uygun olarak düzenlenecek ve tedbir alınacak.

- Peronların kullanımında, fiziki tedbirler alınana kadar, şehirlerarası otobüslerin 1 saatten fazla beklememesi için yazıhaneler ve otobüsler uyarılacak.

- Peronlar bölgesine, küçük araçlar girmeyecek.

- Taşımacı yazıhanelerinde sosyal mesafe kuralına riayet edilecek, maske ve eldiven kullanımı ve dezenfektan sıvısı bulundurmak zorunlu olacak.

- Şehirlerarası yolcu otobüsleri, sefere başlamadan önce iç alanları mutlaka dezenfektasyon yapılacak ve denetlemeler sürecek.

- Otogar dışından otobüs kalkmayacak. Kalkan otobüs tespit edildiğinde ilgili yazıhane de sorumlu tutulacak.

- Otogara girişte şehirlerarası otobüslerin dış cepheleri dezenfekte edilecek.

- Çarşı bölgesine yayaların dezenfekte tünellerinden geçtikten sonra girmeleri sağlanacak.

- Otogar içindeki tüm yolcu, uğurlayan ve çalışanların sosyal mesafeye uymaları, koruyucu maske kullanmaları için sık sık uyarılacak.

SEFERLER ARASI 17 SANİYE

24 saat çalışacak olan Metrobüs, pik saatlerde 535 araçla en yoğun aksta, 17 saniyede bir sefer düzenleyecek. Yarın gün içerisinde İstanbul’daki 48 bin seferin 7 bini, metrobüs seferi olacak.

TRAFİĞİN OLDUĞU YERLERDE ÇALIŞMALAR DURDURULACAK

Yarın trafikte bir sorun yaşanmaması adına, İBB Ulaşım Daire Başkanlığı birtakım tedbirler de aldı. Ulaşım Daire Başkanlığı’na bağlı Ulaşım Yönetim Merkezi’nden araçlar 24 saat boyunca izlenecek ve gerekli görüldüğünde ilgili noktaya müdahalede bulunulacak. Alınan diğer tedbirler şu şekilde:

-Trafik akışını olumsuz etkileyecek kaza ya da arıza durumlarında polis ve çekici desteği ile arızalı araçlara anında müdahale edilecek ve trafik üzerinde olumsuz etkiler azaltılacak. İBB zabıtası ve Yol Bakım Daire Başkanlığı tarafından işletilen çekiciler, araçların yol kenarına çekimini 24 saat ücretsiz olarak sağlayacak.

-Trafik akışına olumsuz etki etmemesi için, saha ekiplerinin saha çalışmalarına uygun saatlerde başlanması sağlanacak.

-Hasar görmüş altyapılara, Yol Bakım Daire Başkanlığı tarafından anında müdahale edilecek.

-Zaruri çalışmalar, gece saatlerinde sürdürülecek.

-İSKİ, İGDAŞ, AYEDAŞ, BEDAŞ gibi kurumlarca devam eden çalışmalar, trafik akışını daha az etkileyecek saatlere yönlendirilecek.

-İnternet, mobil platform, değişken mesaj sistemlerinde gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacak.

-Ana arterlerde trafiğin rahat akışını sağlamak için gerekli sinyal süreleri 7/24 Ulaşım Yönetim Merkezi tarafından yönlendirilecek.

-Mobil EDS araçları, toplu ulaşım denetim ekipleri, sivil trafik ve zabıta ekipleri ile koordineli olarak denetimler yapılacak. Yol kenarı illegal parklanma, yasak geçişler, trafik kurallarının ihlalleri engellenecek. Sabah ve akşam zirve saatlerde zabıta ve polis memurları ile trafik denetimi ve yönlendirilmesi yapılacak.

-ALO 153 ile trafik ihlalleri ile ilgili ihbarlar değerlendirilerek önlemler alınacak.