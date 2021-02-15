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İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA YASAĞI ESNETİLDİ
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  4. 15 Şubat 2021 10:34

İstanbul'da toplu taşıma yasağı esnetildi

İstanbul'da corona virüs önlemleri kapsamında uygulanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin toplu taşıma yasağında değişikliğe gidildi. Yapılan düzenleme ile yasak bundan sonra 12 yaş altına uygulanacak.

İstanbul'da toplu taşıma yasağı esnetildi
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İstanbul Valiliği'nin kararı ile 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına yasak getirilmişti.

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI 12 YAŞ ALTINA ÇEKİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında yapılan görüşmeler sonucu yasak 12 yaş altına indirildi.

Kural 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile sporcu gençler için esnetildi.

Yeni uygulamaya göre 65 yaş üstü vatandaşlar ile 12 yaş altı çocukların toplu taşımayı kullanması engellenecek.

 

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