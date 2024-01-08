İstanbul'da toplu taşımaya yeni yıl zammı geliyor
İstanbul'da toplu ulaşıma zam yolda... UKOME toplantısında toplu ulaşıma yüzde 28.09 oranında zam talep edildiği öne sürüldü.
Yeni yıl ile birlikte iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Artan maliyetler nedeniyle İstanbul'da toplu ulaşıma da zam yolda.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantıda İBB, ulaşıma yüzde 28,09 oranında zam yapılmasını talep etti.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi ücretlerine yüzde 65 zam yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduğunu açıklamıştı. UKOME toplantısında yüzde 65'lik teklif kabul edilirse, indi bindi ücreti 120 liraya yükselecek.
Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi son olarak 8 Ağustos 2023'te toplu ulaşıma yüzde 51,52 oranında zam yapmıştı.
İstanbul'da mevcut tarife şu şekilde:
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol