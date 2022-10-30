İstanbul’da turizme değer katan imza

İBB iştiraklerinden Metro İstanbul ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), İstanbul turizmi için önemli bir projenin altına imza attı. İstanbul’a kruvaziyer ile gelen turistlerin, görülmesi noktalara ulaşması kolaylaştı. Proje kapsamında Kabataş ve Tophane istasyonları arasında özel bir duraktan kalkacak “Galataport-Beyazıt Turistik Tramvayı”, kruvaziyer yolcularını Tarihi Yarımada’ya taşıyacak. T1 hattında hayata geçecek seferler diğer yolcuların konforunu etkilemeyecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden Metro İstanbul TÜRSAB ile İstanbul’un kruvaziyer turizmine değer katacak ve kent ulaşımına nefes aldıracak bir projeyi başlatıyor. Kruvaziyer gemilerle İstanbul Galataport Limanı’na gelen ve yoğun trafik nedeniyle Tarihi Yarımada’ya ulaşmakta zorlanan turistleri bölgeye taşıyacak “Galataport-Beyazıt Turistik Tramvayı” hayata geçiyor. Proje için imzalar, Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy ve TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya’nın katıldığı törenle atıldı.

“BÜYÜK DEĞER YARATAN BİR PROJE”

İmza töreninde konuşan Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, “Bugün imzaladığımız proje, kamunun kaynaklarını minimum harcayarak fayda-maliyet açısından büyük değer yaratan bir proje oldu. Ülkeye, şehre ve turizme faydası büyük olan kruvaziyer turizminin İstanbul’da daha da geliştirilmesi gerektiği yıllardır konuşulan bir konuydu, bugün gerçekleştiriyoruz. Turistlerin Tarihi Yarımada’ya ulaşması, İstanbul’un en değerli, tarihi, turistik yerlerini gezmesi son derece önemli” dedi.

YOLCULARIMIZIN KONFORU ETKİLENMEYECEK

Projenin T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nı kullanarak hayata geçeceğini kaydeden Soy, “Kendi yolcularımızın yoğun olmadığı 09.00-16.00 saatleri arasında kruvaziyer yolcularına mevcut hattımızı kullanarak özel bir hizmet sunacağız, böylece diğer yolcularımızın konforu da etkilenmeyecek. Turistleri kara yolu ulaşımından çok daha hızlı bir şekilde, 17 dakikada, trafikten bağımsız olarak Galataport bölgesinden Sultanahmet ve Beyazıt’a ulaştıracağız” diye konuştu.

Tramvay biletlerinin TÜRSAB ile Metro İstanbul tarafından geliştirilen ara yüz üzerinden TÜRSAB üyesi acenteler tarafından satılacağı bilgisini paylaşan Soy, hattın 2023’te faaliyete geçeceğini sözlerine ekledi.

BAĞLIKAYA: TURİSTLER ZAMAN KAZANACAK

TÜRSAB Genel Merkezi’nde gerçekleşen imza töreninde konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ise İstanbul trafiğine ek yük getirmeden sorunu çözecek bir projeye imza attıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Tüm büyük şehirlerde olduğu gibi normal işleyişte Tarihi Yarımada’da çok ciddi bir trafik yoğunluğu oluyor… Çok acele ederek tarihi yerleri gezmek gibi bir durum ortaya çıkıyordu. Metro İstanbul ile geliştirilen bu proje çerçevesinde, limandan kalkacak ve Tarihi Yarımada’ya gidecek tramvayı sadece turistler kullanacak. Metro İstanbul’un işletmesini yapacağı tramvayın kruvaziyer limanında özel bir durağı olacak ve turistleri Tarihi Yarımada’ya götürüp geri getirecek. Dolayısıyla bizim hesaplarımıza göre turistler bir saatten fazla bir zaman kazanacak. Öte yandan bu proje ile bölgedeki tarihi mirası da koruyacak bir adım atmış olduk.”