İstanbul'da ulaşım tamamen dijitalleşti

İstanbulkart Mobil’in sunduğu QR kodla ödeme özelliği artık Marmaray’da da kullanılabilecek. Seyahat etmek için fiziksel karta ihtiyaç duymayan İstanbullular Marmaray aktarmasını da kolayca yapabilecek. Marmaray’a 332 yeni nesil QR kodlu turnike, 346 iade alabileceği turnike konuldu. İBB’nin toplu ulaşım ağıyla entegre bu yeni sistemle İstanbul’da kesintisiz digital ulaşım imkanı da sağlanmış oldu.

İstanbul’da ulaşım tamamen dijital hale geldi. Ulaşım ve yaşam kartı olarak hizmet veren İstanbulkart, telefonlara ücretsiz olarak indirilebilen mobil uygulaması İstanbulkart Mobil ile seyahat imkanı sunuyor. Fiziksel kart ile aynı işlevi gören İstanbulkart Mobil’in sunduğu QR kodla ödeme özelliği; otobüsler, metrolar, metrobüsler, deniz ulaşımından sonra Marmaray’da da kullanılabilir oldu. Yılbaşından bu yana 14 milyon İstanbullunun kullandığı dijital kart artık fiziksel kartın yerini almaya başladı. İstanbulkart Mobil’i kullananlar kart ücreti ödemeden ceplerindeki dijital İstanbulkart ile şehri uçtan uca seyahat edebiliyor.

İstanbulkart Mobil, kullanıcıya özel tanımlanan dijital kart ile tüm indirim haklarını saklı tutarak ödeme işlemlerinin gerçekleştirilebilmesini mümkün kılıyor. Aktarma ve mesafe bazlı ücretlendirmeleri hesaplayarak İstanbul içi toplu ulaşım ağını uçtan uca dijitalleştiriyor.

BELBİM AŞ Genel Müdürü ve İBB İştirakler Teknoloji Grup Başkanı Nihat NARİN, “Binlerce yıllık tarihiyle İstanbul’umuzu hak ettiği yere taşıyacak hizmetler sunduğumuz için çok mutluyuz. Marmaray’ın da katılımıyla İstanbulkart Mobil ile İstanbul içi tüm toplu ulaşım ödemelerini uçtan uca dijitalleştirerek akıllı şehir olma yolunda bir adım daha ilerledik.” dedi.

ARTIK YENİ KART ALMAYA GEREK YOK

Fiziksel İstanbulkart’ın bulunmaması durumunda İstanbulkart Mobil’den gerçekleştirilen QR kodla geçiş özelliği, yeni kart alınmasının önüne geçiyor. Önceden fiziksel kart kaybolduğunda kişinin sahip olduğu indirim haklarını da kayboluyordu. Şimdi bu dijital uygulama ile kişinin sahip olduğu indirim haklarını kaybetmesi de engelleniyor.

Modern tasarımı ve kullanıcı dostu arayüzüyle kullanıcı deneyimlerini üst seviyelere çıkaran İstanbulkart Mobil, Google Play, App Store ve Huawei App uygulama marketlerinden ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.

QR KODLA ÖDEME İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

- Google Play, App Store ve Huawei App uygulama marketlerine “İstanbulkart” yazarak İstanbulkart Mobil indirilir.

- Uygulamanın açılış ekranına telefon numarası girilerek üyelik işlemi başlatılır.

- Sözleşmeler ve izinler onaylandıktan sonra üyelik süreci tamamlanır.

- Adına tanımlanan dijital karta bakiye yükleyerek kullanıma hazır hale getirilir.

- Ana ekranda yer alan “QR öde” seçeneğine dokunulur.

- Telefondaki QR kod geçiş cihazındaki kameraya okutulur ya da

- Geçiş cihazındaki QR kod telefonun kamerasına okutulur.

- Geçiş işlemi tamamlanır.