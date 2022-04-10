İstanbul'da Ümraniye - Ataşehir - Göztepe Metrosu tüm hızıyla sürüyor

İstanbul’u 10 metro hattıyla dünyanın aynı anda en çok metro yapan şehrine dönüştüren İBB, Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro Hattı’ndaki çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB), 2017'de durdurulan Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro Hattı için finansman üretti. Kent trafiğine nefes aldıracak önemli hattaki çalışmaları Ekim 2019'da yeniden başlattı. İşin henüz çok başında yüzde 4’lerdeyken durdurulan projedeki imalatlar tüm hızıyla devam ediyor. 7/24 esasına göre çalışmaların sürdüğü metro hattında 2000 personel çalışıyor. 40 farklı noktada imalat yapılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB), 2017'de durdurulan Ümraniye Ataşehir Göztepe Metro Hattı için finansman üretti. Kent trafiğine nefes aldıracak önemli hattaki çalışmaları Ekim 2019'da yeniden başlattı. İşin henüz çok başında yüzde 4’lerdeyken durdurulan projedeki imalatlar tüm hızıyla devam ediyor. 7/24 esasına göre çalışmaların sürdüğü metro hattında 2000 personel çalışıyor. 40 farklı noktada imalat yapılıyor.

Yüzde 4’lerden yüzde 50 seviyelerine ulaşan metro hattının tüm şantiyelerinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Projenin takvime uygun şekilde ilerlediği metro hattının şantiyeleri, görmek isteyen İstanbulluların ziyaretine açık.