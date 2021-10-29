İstanbul'da Vatan Caddesi'nde Cumhuriyet'in 98'inci yıl coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’ıncı yıldönümü nedeniyle, Fatih'teki Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98’ıncı yıldönümü nedeniyle, Fatih'teki Vatan Caddesi'nde resmi geçit töreni düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, “Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni”ne, eşleri; Hatice Nur Yerlikaya, Asuman Yeni ve Dilek Kaya İmamoğlu ile birlikte katıldı. Çok sayıda vatandaş da ellerinde Türk bayraklarıyla Vatan Caddesi’ne koştu. Kutlamalar kapsamında; Yerlikaya, Yeni ve İmamoğlu, üstü açık araç üzerinde vatandaşları selamladı. Tören; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve bayrağın göndere çekilmesiyle başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından, valisi Yerlikaya konuşmasını gerçekleştirdi.

“TÜRK YILDIZLARI” GÖSTERİ YAPTI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan şiir yarışmasında birinci olan Rabia Bostancıoğlu’nun ödüllü şiirini okumasıyla devam eden törende, lise öğrencileri Hazal Aslan ve Ömür Baha Dokuzlar da Ömer Bedrettin Uşaklı'nın “Akdeniz’e Doğru” şiirini okudu. Öğretmenlerden oluşan koro dinletisinin ardından Üsküdar Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu öğrencileri halk oyunları ekibi, folklor gösterisi sundu. Askeri bando takımının tören alanında yerini almasıyla geçit töreni başladı. Törende, dünyada 8 süpersonik savaş uçağıyla gösteri yapan ilk ekip olan “Türk Yıldızları”nın şovu da yer aldı.