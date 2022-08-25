İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? İmamoğlu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın gün boyu süreceğini belirterek, ''Yarın dahil bir yağış takvimi içerisindeyiz. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyoruz'' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKOM'dan (İstanbul Su Kontrol ve Otomasyon Merkezi) kentte yaşanan sağanak yağışla ilgili konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hazır bulunan bir ekibimiz var. Şu anda 6 bin 300 personelimiz, 2 bin 155 araç ve ekipmanla anında müdahale edebilir durumdayız. Bu denli ortamlarda çok hazırlıklı bir ekibimizin olduğunu bütün hemşerilerime gururla ifade edebilirim. Tabii bazı kronik sorunlu alanların tümüne yapmış olduğumuz müdahalenin aslında bugün meyvesini topluyoruz. Belki de küçük bir yağışta bile çok sorunlu manzaraları yaşadığımız meydanlarda, kavşaklarda oldukça minimize etmiş durumdayız" diye konuştu.

İmamoğlu, "Yıların sorunlarını bir anda çözebiliyoruz diyemeyiz. Bazı noktalarda çalışmalarımız halen devam etmekte. Tabii bu tarz yağmurların olduğu anlarda en önemli konu özellikle yaz dönemidne mazgal temizliği. Bu konuda da hassas bir çalışma yürütüyoruz. İBB'nin yetkisi alanındaki noktalarda binlerce arkadaşımız bu çalışmaları sürdürüyor. İstanbul'un kanalizasyon sistemiyle ilgili özellikle ilçe belediyelerimizin sorumluluk alanları var. Dolayısıyla 39 ilçemizle koordineli çalışıyoruz" bilgilerini aktararak devamında şöyle konuştu:

Esenyurt açıklaması: Bu yıl sonunda oradaki sorunu tamamen kaldıracağız

"Bugün yine belki gün içerisinde bazı görüntüler vatandaşlarımızın önüne düşebilir. Esenyurt'ta yine bir yağış ki 25 kilometre kareye düştüğünü arkadaşlarım ifade ettiler. Aslında geçen Esenyurt'ta yaşadığımız su baskınından daha düşük yükle yağış aldı ama çok kısa sürede aldı. Yaklaşık 20 dakikada düşen bir yağış. Malum bu kronik sorunun olduğu alanda bir sel baskını yaşandı. Ama yine arkadaşlarımız orada hazırdı. Bu yıl sonunda oradaki sorunu tamamen kaldıracağız. Havzanın tamamındaki çalışmaları da haziran ayında bitireceğiz. Ne yazık ki orada daha önce de su havzasına dere yatağının yıllar öncesinde imara açılması üzerine ve dere yatağının akışının değiştirilerek devam ettirilmesinin bugün yaşanan kronik sonuçları diyebiliriz. "