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İstanbul’da yarı maraton rüzgârı esecek

İstanbul’da yarı maraton rüzgârı esecek
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27 Nisan'da düzenlenecek Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu için geri sayım başladı. İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilecek yarı maratonda koşacak elit atletler belli olmaya başladı. Şampiyonların kıyasıya mücadele edeceği yarı maratonda kontenjanların yüzde 85’i maratona bir ay kala doldu.

 Elit atletlerin hem de sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği 20. İstanbul Yarı Maratonu’nda bu yıl 7 bini 21K, 10 bini de 10K kategorisinde olmak üzere toplam 17 bin kişinin katılması hedefleniyor. 2021 yılında dönemin dünya rekoruna sahne olan İstanbul Yarı Maratonu’na kadınlardaki son şampiyon Kenyalı Sheila Chelangat ünvanını korumak için gelecek. Bir diğer Kenyalı atlet Judy Kemboi de zafer için koşacak. Erkeklerdeyse Etiyopyalı Haftu Teklu ve Kenyalı Alex Matata, ipi göğüslemek için rekabet edecek.

 27 Nisan Pazar günü Yenikapı’dan start alarak Tarihi Yarımada’yı turladıktan sonra yine aynı noktada sona erecek Türkiye İş Bankası’nın isim sponsorluğunu üstlendiği 20. İstanbul Yarı Maratonu, ana sponsor HOKA, tedarik sponsorları MG, Züber, Wefood, Tchibo, Kanyon ve medya sponsoru Metro FM’in destekleriyle koşulacak.

 Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu'na kayıt yaptırmak isteyenler sporseverler https://www.istanbulyarimaratonu.com adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirler.  

 ŞAMPİYON ATLETLER YARI MARATON İÇİN YENİDEN İSTANBUL’A GELİYOR

Kadınlarda son şampiyon Sheila Chelangat’ın bu yıl da İstanbul’a gelmesi otoriteler tarafından İstanbul Yarı Maratonu’nun elit yarışçılar için mükemmel koşullar sunan çekici bir etkinlik olduğu şeklinde yorumlandı.

 Yaklaşan yarı maratona dair görüşlerini dile getiren İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, “Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu, rekorlara imkân tanıyan mükemmel parkuru ve İstanbul’un tarihî güzellikleriyle bezeli rotasıyla koşuculara benzersiz bir yarış deneyimi vadediyor. Üç büyük imparatorluk görmüş şehrimizde, farklı çağlardan birçok hikâye barındıran bu rotada bir yarı maraton koşmak bence paha biçilemez bir fırsat. ‘Koşmayı seviyorum’ diyen herkesin bu yarışı bir kez olsun koşması gerektiğini düşünüyorum. Son şampiyonumuz Sheila Chelangat’ın burada tekrar yarışmak istemesi de bunun bir göstergesi. Yarı maratonumuz elit atletler için de albenisi yüksek olan bir yarış” dedi.

 2024’teki İstanbul Yarı Maratonu’na geldiğinde 21K koşmaya yeni başlayan Sheila Chelangat, o günden bu yana çarpıcı sonuçlar almayı sürdürüyor. 26 yaşındaki Kenyalı atlet, İstanbul’da şampiyonluğa ulaşırken yarı maratonlardaki en iyi derecesini 3 dakika geliştirmiş ve 1:06:47'yle ipi göğüslemişti. Chelangat bu zaferin ardından 2024 yılı takviminde en iyi derecesini iki kez daha geliştirmeyi başardı. Kenyalı isim, Kopenhag'da 1:06:42 ile beşinci ve ardından Valensiya'da da 1:06:06 ile altıncı oldu. Eski bir pist koşucusu olan Chelangat, bu dereceleriyle birlikte aynı zamanda iyi bir yarı maratoncu olduğunu herkese kanıtladı. 

 İstanbul’a gelecek isimlerden dikkat çeken bir diğer atlet de Judy Kemboi oldu. Chelangat gibi Kenya doğumlu olan 25 yaşındaki atlet, ilk yarı maratonunu bir yıl önce Belçika'da koştuktan sonra 12 ay içinde 6 yarı maratonda daha yarıştı. Kemboi, bu yarışların beşinden zaferle ayrılmayı başardı. Kopenhag Yarı Maratonu’nu 1:05:43'le ikinci tamamlayan Kemboi, bu yarışta en iyi yarı maraton derecesini de elde etti. Bu yıl, Birleşik Arap Emirlikleri'nin prestijli organizasyonu Ras Al Khaimah Yarı Maratonu'nda 1:06:34 ile ikinci olarak güçlü bir başlangıç yapan Kemboi, hemen ardından Meksika'nın yüksek irtifalı yarı maratonu Guadalajara’yı da kazandı. Bu bilgiler göz önüne alındığında Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’nun Kenyalı iki isim Sheila Chelangat ile Judy Kemboi’nin düellosu şeklinde geçmesi şaşırtıcı olmayacak.

 Üç büyük imparatorluğa beşiklik eden, on binlerce yıllık tarihi, muhteşem kültürel ve doğal manzarasıyla sıra dışı bir yere sahip olan Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu'nda yarışacak bir diğer Kenyalı isim de Winfridah Moseti. Aynı zamanda başarılı bir 42K koşucusu da olan 29 yaşındaki atlet, kısa süre önce Tokyo'da 2:16:56 ile ikinci olarak maratonda kişisel en iyi derecesini yaptı. Bu performans, Moseti'nin yarı maraton en iyi derecesini de geliştirebileceğinin sinyalini verdi. Moseti, bir yıl önce Malaga'da 1:05:59 ile ikinci olduğu yarışta yarı maratondaki en iyi derecesini elde etmişti.

 Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu’nun erkeklerdeki son şampiyonu Faslı Hicham Amghar, maraton yarışlarına odaklanmayı tercih ettiği için gelmekten son anda vazgeçti. Amghar’ın yokluğunda Etiyopyalı Haftu Teklu ve Kenyalı Alex Matata, İstanbul’un favorileri olarak öne çıkıyor.

 Haftu Teklu, iki yıl önce de koştuğu Türkiye İş Bankası İstanbul Yarı Maratonu’nda parkur tecrübesine sahip bir isim. 25 yaşındaki atlet, İstanbul’da 1:00:03'lük derecesiyle yarı maratonu üçüncü bitirmişti. Etiyopyalı isim yarı maratondaki en iyi derecesine ise Barselona’daki 59:06’lık performansıyla erişmişti. Teklu, bu ay katıldığı Seul Maratonu'nu 2:05:42 ile kazanarak bugüne kadarki en önemli başarısını elde etti.

İstanbul’a iddialı gelen bir diğer isim olan Alex Matata, kariyerinin en iyi derecesini bu yıl 59:20 ile Ras Al Khaimah Yarı Maratonu'nu kazanarak yaptı. Bir yıl önce uluslararası yarı maraton koşmaya başlayan 27 yaşındaki Kenyalı atlet, katıldığı yedi yarışın altısında birinci, birindeyse ikinci olarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu’nda Afrikalı isimlerin haricinde en dikkat çeken isim ise İskoç Callum Hawkins. Hem 2017 hem de 2019'da Dünya Atletizm Şampiyonası maraton yarışlarında dördüncü olan ancak sonrasında uzun süre sakatlıklarla mücadele eden 32 yaşındaki İskoç atlet, yarı maraton kariyerindeki 1:00:00’lık en iyi derecesiyle Teklu ve Matata’ya karşı tehdit oluşturabilecek isimler arasında yer alıyor.

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