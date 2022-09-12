İstanbul'da yeni eğitim yılı sorunsuz başladı

Yeni eğitim – öğretim yılı, sorunsuz ve sağlıklı başladı. Trafikte ciddi bir yoğunluk yaşanmazken, kazalara ve arızalanmalara anında müdahale edilerek yollar açık tutuldu.

2022 – 2023 Eğitim Öğretim Yılı, İstanbul genelinde sorunsuz başladı. Şehir genelinde 2 milyon 934 bin 155 öğrenci ile 163 bin 784 öğretmen, 6.840 okulda yeni eğitim –öğretim yılına sağlıklı bir şekilde başladı. 16 bin servis aracının trafiğe çıkarak 300 bir öğrenciyi taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile diğer kamu kurumlarının temsilcileri, yeni eğitim sezonunun sorunsuz bir şekilde başlaması için sabah saatlerinden itibaren teyakkuzdaydı. Şehir genelindeki ulaşım hizmetleri ve trafik akışı İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası’ndaki Ulaşım Yönetim Merkezi’nden (UYM) yönlendirildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İBB ulaşım birimleri, İETT, Metro İstanbul, Şehir Hatları ile İstanbul Servisçiler Odası Başkanı Günhan Sinar’ın İstanbul’un trafik yönetimi ve koordinasyon için saat 07.00’den itibaren UYM’de görev başında olduğunu söyledi.

TRAFİK YOĞUNLUK ORTALAMASI YÜZDE 50’DE KALDI

İstanbul’da trafik açısından 2021 yılından daha iyi bir okul başlangıcı yapıldığını, trafik yoğunluğunun en fazla yüzde 60’ı gördüğünü, sabah 09.00’dan sonra yüzde 50’lerin altına gerilediğini ifade eden Gökce, şu bilgileri paylaştı:

“Okulların ilk günü itibariyle bir önceki yıl yüzde 56 olan sabah yoğunluk ortalamamız da bugün yüzde 50’ye düştü. Bunda aldığımız tedbirlerin, İstanbul Valiliğimizin ve ulaşım esnafımızın ilgili birimleriyle koordineli çalışmanın ve toplu ulaşımı 06.00 – 14.00 saatleri arasında ücretsiz yapmamızın etkisi var. Toplu taşıma araçlarının kullanımında bir miktar artış yaşandı, ancak karşılanmayacak yoğunluklar oluşmadı. Dolayısıyla geçtiğimiz yıllara göre bir miktar daha iyi ve daha başarılı bir ilk gün başlangıcı yaptığımızı söyleyebiliriz.”

Buğra Gökce, sabah saatlerinde İstanbul genelindeki trafik akışını etkileyecek 4-5 tane kaza ve arızalanma yaşandığına dikkat çekerek, tüm bu olumsuzluklara ekiplerin sahadaki çekicilerle anında müdahale ettiğini ve ulaşımda akışkanlığın sağlandığını kaydetti. Gökçe, “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla toplu ulaşım araçlarını kullanan tüm İstanbullulara teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize huzurlu ve verimli bir eğitim yılı diliyoruz” dedi.

AKŞAM SAATLERİNDE BEŞİKTAŞ ÇEVRESİNE DİKKAT!

Akşam saatlerinde trafiğin daha uzun saatlere yayılacağı için yine ciddi bir yoğunluk beklenmediğini belirten Gökce, “Beşiktaş Stadyumu’nda akşam trafiğin pik saatleri olan 19.00’da oynanacak futbol müsabakası nedeniyle bir yoğunluk olabilir. Türkiye Futbol Federasyonu’na yoğunluğun daha az yaşanması için maç saatinin ileri bir saate alınması için başvuruda bulunduk. Özellikle Beşiktaş, Şişli bölgesinde o saatlerde bulunacak vatandaşlarımızın daha dikkatli olmalarını ve alternatif güzergahlar ile toplu ulaşımı kullanmalarını tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

3 BİN KAMERA İLE ANLIK TAKİP

İstanbul trafiğini sabah saatlerinden itibaren 3 bin kamera ile takip ettiklerini belirten İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan da “Trafik akışını an be an takip ederek olumsuzlukların giderilmesi için anında müdahale ediyoruz. Beklediğimizden daha az bir yoğunluk ve sağlıklı bir okul başlangıcıyla sabah saatlerini tamamladık. Akşam saatlerinde de şehir genelindeki ulaşım ve trafik akışını yönlendirmek için burada, görevimizin başında olacağız” dedi.

TOPLU ULAŞIMA EK 2 BİN 248 SEFER KONULDU

Toplu ulaşım araçlarının okulların ilk günü kış tarifesine geçerek sefer sayılarını artırdığı bilgisini paylaşan Metro İstanbul AŞ Genel Müdürü Özgür Soy ise, “Metro İstanbul olarak bugün 332 ek sefer koyduk ve yolcu kapasitemizi yüzde 15 artırdık. İETT de 2 bine yakın ek sefer yaparak yaklaşık 500 bin ek yolcu taşıyor. İstanbulluların bugün daha çok toplu ulaşımı tercih ettiğini görüyoruz. T1, T4 tramvay hatlarımız ile M1, M4 metro hatlarımızda sabah saatlerinde belirli bir yolcu yoğunluğu yaşandı. Ama peronda kalan yolcumuz olmadı, sıkışıklıkları da ek seferlerle azalttık. Toplu ulaşımda her şey yolunda gidiyor” dedi.

Okulların Açılması Nedeniyle Alınan Tedbirler