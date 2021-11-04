İstanbul'daki ''tsunami tehdidi'' masaya yatırılıyor

İstanbul’un deprem ve tsunami tehdidi, İBB’nin ev sahipliğinde konuşulacak. Uzman kişi ve kurumlar, ‘5 Kasım Dünya ‘Tsunami Farkındalık Günü Etkinliği’nde bir araya gelecek. 5, 6 ve 7’nci sınıf öğrencilerinin paylaştığı’ Tsunami’ temalı resimlerin yer alacağı programda tsunami hakkında bilinmesi gerekenler, önleyici projeler ve riskler konuşulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentin deprem ve tsunami risklerine dikkat çekmek için konunun uzman kişi ve kurumlarını ağırlayacak. İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası’nda gerçekleşecek buluşma 5 Kasım’da, ‘Dünya Tsunami Farkındalık Günü’ kapsamında düzenlenecek. Açılış konuşmalarının 10.00’da başlayacağı programda, tsunami hakkında bilinmesi gerekenler, önleyici projeler ve riskler konuşulacak. Uluslararası katılımcılar programa çevrimiçi uygulama üzerinden bağlanacak.

UZMANLAR KONUŞACAK

İstanbul’un deprem ve tsunami tehdidine dikkat çekmeyi amaçlayan buluşma; İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE),Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğinde ve İstanbul Oğuzkaan Koleji’nin katkılarıyla gerçekleşecek.

ÇOCUKLARDAN RESİM SERGİSİ

5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü Etkinliği, öğrencilerin çizdiği resimlerden oluşan bir nevi sergiye de ev sahipliği yapacak. İstanbul Oğuzkaan Koleji öğrencilerinin ‘Tsunami’ temasıyla paylaştığı resimler, sunumla katılımcılara gösterilecek.

“DÜNYA TSUNAMİ FARKINDALIK GÜNÜ

5 Kasım Dünya Tsunami Farkındalık Günü için ülkemizde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ve Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu’nun genelgesi uyarınca 2016 yılından beri etkinlikler gerçekleştiriyor. Tsunaminin oluşma nedenleri ve riskleri ile doğru politikalara ve önlemlere dikkat çekiliyor.

PROGRAM

Tarih: 5 Kasım 2021 Cuma

Yer: İBB Bakırköy Ek Hizmet Binası

AÇILIŞ KONUŞMALARI

10.00 – 10.05 Kemal DURAN (İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü)

10.05 – 10.10 Dr. Tayfun KAHRAMAN (İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme

Daire Başkanı)

10.10 – 10.15 Prof. Dr. Haluk ÖZENER (Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

Müdürü)

10.15 – 10.25 İBB-DEZİM ve Oğuzkaan Koleji, Tsunami Resim Sergisi

TEKNİK SUNUMLAR

10.25 – 10.45 Tsunami Konusunda Bilinmesi Gerekenler (Prof. Dr. A. Cevdet YALÇINER, ODTÜ)

10.45 – 11.05 İstanbul İli Tsunami Eylem Planı Uygulama Projeleri (Kemal DURAN, İBB-DEZİM)

11.05 – 11.25 KRDAE Tsunami Erken Uyarı Sistemi ve Çoklu Afet Risk Azaltımı Yaklaşımı

Çerçevesinde İstanbul'un Tsunami Dirençliliği (Dr. Öcal NECMİOĞLU, KRDAE-BDTİM)

11.25 – 11.45 Japonya’daki Gerçek Zamanlı Tsunami İzleme Sistemi (Prof. Dr. Yoshiyuki KANEDA,

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı/JICA)

11.45 – 12.00 Değerlendirme ve Kapanış