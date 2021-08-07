İstanbul'daki Ulus Üretici Pazarı hizmete açıldı

İBB, yaklaşık 1 yıl önce Salı Pazarı’nda hizmete açtığı “Kadıköy Üretici Kooperatifi Pazarı”nın bir benzerini, Avrupa yakasına taşıdı. Sosyete Pazarı’nda hizmete giren “Beşiktaş Ulus Üretici Kooperatif Pazarı”nın açılışını gerçekleştiren İBB Başkanı İmamoğlu, “Burada, yoğun bir biçimde kadın üreticiyi de görüyoruz. Bu da kırsalın gelişimine, köylünün o güzel emeğinin karşılık bulmasına da fırsat veriyor. Bu fırsatı büyütmek istiyoruz. Vatandaşımızı bu tarz güzelliklerle buluşturmaya devam edeceğ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Salı Pazarı’nda kurulan “Üretici Kooperatifi Pazarı”nın açılışını, 12 Temmuz 2020’de gerçekleştirmişti. İBB, İstanbullu üreticiyle, tüketici vatandaşları aracısız buluşturan bu pazarın bir benzerini, yaklaşık 1 yıl sonra Avrupa yakasında da kurdu. “Beşiktaş Ulus Üretici Kooperatif Pazarı”nın açılışını da yine İmamoğlu yaptı. “Ulus Sosyete Pazarı” olarak bilinen alanda kurulan pazar gezisinde İmamoğlu’na, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı ve Muhtarlıklar ve Gıda Daire Başkanı Ahmet Atalık eşlik etti. İmamoğlu, pazar girişinde üreticilerin ve alışveriş yapan vatandaşların alkışlarıyla karşılandı. Vatandaşlardan gelen telefon çektirme isteklerini yerine getiren İmamoğlu, pazarda bulunan bütün tezgahları tek tek ziyaret etti. Bu sırada pazar alışverişini de yapan İmamoğlu, üreticilerle keyifli sohbetler gerçekleştirdi.