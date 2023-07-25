İstanbullu gençler için Gezi İstanbul’a başvurular alınmaya başlandı
İstanbullu gençleri şehrin tarihi sokaklarında keşfe çıkaran Gezi İstanbul’a başvurular alınmaya başlandı. İBB Yaz etkinlikleri kapsamındaki programda sekiz farklı kategoride geziler düzenlenecek. Şehrin zengin birikimi ve geleneksel yaşam kültürü arkeolog, sanat tarihçisi ve uzman rehberlerin bilgi ve anlatımlarıyla gençlerle buluşturulacak. 18 – 29 yaş arası gençler programa online olarak başvuru yapabilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği proje,
yoğun talep üzerine farklı rotaları içeren zengin gezi programları ile bu yıl da devam ediyor. Gezi İstanbul
ismiyle gerçekleştirilen program kapsamında kültür tarihi ve mimarlık tarihinin yanı sıra müze, arkeolojik,
monografik, endüstriyel miras, doğa, sanat ve zanaat atölyesi kategorilerinde geziler düzenleniyor.
HAYDİ GENÇLER
Gezilere İstanbul’da yaşayan, Müze Kart sahibi, 18 – 29 yaş arasındaki gençler katılabiliyor. Gençler gezilere
aylık periyodlarla online olarak yayınlanan https://forms.ibb.gov.tr/genclikspor/gezi-istanbul/ formunu
doldurarak başvurabiliyor. Temmuz ayı programının dolduğu gezilerin Ağustos başvuruları alınmaya başlandı.
HER GEZİDE FARKLI BİR TEMA, FARKLI BİR ROTA
Proje kapsamındaki geziler farklı temaları içeriyor. Yeraltından Çatılara Galata, Mekanları ve Olaylarıyla
Dolmabahçe, Sinan Yapıları, Sultan Külliyeleri, Atatürk’ün Beyoğlu Anıları gibi temaların yanı sıra Süleymaniye,
Üsküdar, Fener, Balat, Ayvansaray, Yedikule, Samatya ve Kumkapı gibi noktalar projede öne çıkan temalar
arasında yer alıyor. Her ay değişen rotalarda yapılan gezilerde gençler şehrin tarihi ve kültürel odaklarını,
müzelerini, anıt eserlerini, meydanlarını, seyir teraslarını ve önemli noktalarını ziyaret etme fırsatı buluyor.
UZMAN REHBERLER EŞLİĞİNDE GEZİ
Her gezi; “Bir Bilenle Gez” mottosuyla, kendi alanlarında yaptığı çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Haluk Çetinkaya,
Doç. Dr. Ferudun Özgümüş ve Doç. Dr. Deniz Esemenli gibi arkeolog ve sanat tarihçileri ile Ahmet Faik Özbilge,
Hüseyin Avni Özkan ve Sedat Bornovalı gibi uzman rehberler eşliğinde gerçekleştiriliyor.
YILSONUNA KADAR DEVAM EDECEK
İBB, proje ile bir dünya mirası olan İstanbul'un kadim tarihini, mimari zenginliğini ve geleneksel yaşam
kültürünü yıl boyu İstanbullu gençlerle buluşturmayı amaçlıyor. Proje kapsamında her hafta 40 – 50 kişilik
gençlik grupları ağırlanırken bu yılın sonuna kadar 50 gezi düzenlenmesi planlanıyor. Geçtiğimiz yıl başlayan
projeye bugüne kadar 2 bine yakın gencin dahil edilmesi sağlanırken, gezilerin yıl sonuna kadar devam etmesi
planlanıyor.
Projenin Ağustos ayı programı ise şöyle:
Tarih: 03 Ağustos Perşembe / Saat: 10.00-17.00
Tema: Müzede Bir Gün; Arkeoloji Müzeleri-Yerebatan Sarnıcı Müzesi
Rehber: Erkan ESEROĞLU
Tarih: 08 Ağustos Salı / Saat: 10.00-17.00
Tema: Taksim & Kırkçeşme Su Yolunun İzinde; Kemerler ve Bentler
Rehber: Oktay TÜRKOĞLU / Mustafa Sait AK
Tarih: 15 Ağustos Salı / Saat: 18.00-23.00
Tema: İmparatorlukların Kalbine Yolculuk / Gece Gezisi
Rehber: Ahmet Faik ÖZBİLGE
Tarih: 20 Ağustos Pazar / Saat: 10.00-17.00
Tema: Bab-ı Âli’den Gülhane’ye
Rehber: Ergican ACARBAŞ
Tarih: 29 Ağustos Salı / Saat: Saat: 10.00-17.00
Tema: Başımda Kavak Yelleri / Boğaz Gezisi
Rehber: Ahmet Faik ÖZBİLGE
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