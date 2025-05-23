İstanbullular sağlıklı yaşam için Beylikdüzü'nde buluşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beylikdüzü Belediyesi, obeziteye karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla “Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Festivali” düzenliyor. 24-25 Mayıs tarihlerinde Yaşam Vadisi'nde gerçekleşecek festivalde; sağlıklı yaşam temalı söyleşiler, atölye çalışmaları, konserler, spor aktiviteleri, müzik ve dans gösterileri yer alacak.

İBB Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Beylikdüzü Belediyesi iş birliği ile 24-25 Mayıs tarihlerinde Beylikdüzü’nde “Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Festivali” düzenliyor. Obeziteye karşı toplumsal farkındalık oluşturmak, sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek ve halkı hareketli yaşama yönlendirmek amacıyla Yaşam Vadisi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte; sağlıklı yaşam temalı söyleşiler, atölye çalışmaları, konserler, spor aktiviteleri, müzik ve dans gösterileri yer alacak. Festival süresince ilçe belediyeleri de stant açarak bu önemli mücadeleye destek verecek.

Festivalde 2 gün boyunca eğlence doruğa çıkacak

24 Mayıs Cumartesi günü saat 11.00’de başlayacak festivalin ilk gününde sahne gösterilerinin yanı sıra, Prof. Dr. Murat Aksoy moderatörlüğünde gerçekleştirilecek söyleşide, Uzman Diyetisyen Zehra Bora Kara, Prof. Dr. Mehmet Ünal ve Aziz Aslan bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Aynı günün akşamında da Bahadır Tatlıöz sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirecek. 25 Mayıs Pazar günü ise çeşitli sahne gösterileri, zumba ve aero dans etkinliklerinin yanı sıra ilçe belediyelerinin ekipleri de sahne alacak. Festivalin finalinde ise 19.30’da İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, ardından 21.30’da Ali Altay ile Ali Tan ve Giray Kuşlu’dan oluşan Grup DUbara katılanlara müzik ziyafeti sunacak.