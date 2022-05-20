İstanbullulara büyük müjde! Bedava internet artık tüm metrolarda

İstanbul'da ilk olarak M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’ndaki araçlarda hizmete alınan İBB ücretsiz Wi-Fi uygulaması, artık tüm kapalı istasyonlarda Mavi Bölge (Blue Zone) adı ile İstanbulluların kullanımına sunuldu. Ayrıca İstanbullulara hizmet veren 192 metro aracına da kolay şarj için toplam 384 USB Portu konuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kuruluşlarından Metro İstanbul’un istasyon ve araçlarında teknolojik dönüşüm devam ediyor. Metro alanlarını kültür-sanat ve spor kavşakları haline getirme hedefiyle çalışan Metro İstanbul, bir yandan da yolcularının tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği çözümler sunarak bu bölgeleri yaşam alanlarına dönüştürme anlayışı ile çalışıyor. Metrolardaki teknolojik dönüşümün bir ayağı olarak; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilen ücretsiz Wi-Fi uygulaması, 101 kapalı metro istasyonunda yolcuların kullanımına sunuldu.

“YOLCULAR KESİNTİSİZ İLETİŞİM İSTİYOR”

Büyük kentlerde teknolojinin önemine dikkat çeken Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy, teknolojinin tüm imkanlarını kesintisiz bir şekilde yolculara sunmak için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Özgür Soy metrolardaki Wi-Fi hizmetiyle ilgili şu bilgileri verdi: “İlk olarak M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’mızdaki araçlarımızda İBB ücretsiz Wi-Fi hizmetini devreye aldık. Uygulamanın başladığı Ekim 2021 tarihinden bugüne kadar bu hizmetten yararlanan yolcu sayımız 72 kat arttı. Yolcularımızdan aldığımız kesintisiz iletişim talepleri sonrasında İstanbulluların istasyonlarımızda da ücretsiz internet hizmetinden yararlanabilmesi için İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile çalışmalara başladık. Tüm hatlarımızda bulunan toplam 101 adet kapalı istasyonumuzda Mavi Bölgeler oluşturarak İBB ücretsiz Wi-Fi alanlarını yolcularımızın hizmetine sunduk.”

“KESİNTİSİZ İLETİŞİM İÇİN 384 ŞARJ PORTU MONTE ETTİK”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ücretsiz interneti şehrin her yerine yayma hedefini hatırlatan Genel Müdür Özgür Soy, “Mavi Bölgelerde başlatılan ücretsiz internet hizmetini araçlarımıza monte ettiğimiz USB şarj portları ile destekliyoruz. Yolcularımızın metrodaki seyahatleri esnasında mobil cihazlarını şarj edebilmeleri için, M2 Hacıosman-Yenikapı Metro Hattı’mızda hizmet veren 192 metro aracına USB şarj portu monte ettik. Aralık ayında tamamladığımız bu çalışma kapsamında; engelli yolcularımızın erişimini de göz önünde bulundurarak her bir araca, aynı anda 4 yolcumuzun faydalanabileceği 2 adet olmak üzere filomuza toplam 384 adet port montajı gerçekleştirdik.” diye konuştu.

120 istasyonda toplam 232 dijital info pano konumlandırdıklarını anlatan Özgür Soy, “Bu panolarla yolcularımız duyurular, haberler gibi standart bilgilerin dışında; online olarak yolculuk planlaması yapabiliyor, sefer tarifesi sorgulayarak istedikleri istasyondan geçen tren saatleri ile ilk ve son tren hareket saatlerini öğrenebiliyor, ağ haritalarını inceleyerek hatlarımızda meydana gelen anlık kesintileri görebiliyor. Hayata geçirdiğimiz bu uygulamalar ile kesintisiz iletişim imkanı sunarak yolcularımızın metro alanlarında geçirdikleri süreyi eğlenceli hale getirmeyi ve memnuniyetlerini artırmayı amaçlıyoruz” dedi.