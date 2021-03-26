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  4. İstanbullulara müjde! Yağışlar yaradı! İşte İstanbul barajlarındaki son durum

İstanbullulara müjde! Yağışlar yaradı! İşte İstanbul barajlarındaki son durum

İSKİ'nin açıklamasına göre İstanbul'a su sağlayan barajların seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 70,63'e yükseldi. Kaynak: İstanbul barajlarındaki son durum açıklandı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inmişti.

Aradan geçen sürede yağışlarla birlikte yüzde 51,47 arttı. Son bir haftadaki artış ise 7,30 oldu.

DOLULUK ORANI YÜZDE 70

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 70,63 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

 

Etiketler barajlar baraj istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu iski
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