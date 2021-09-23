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İstanbul’u koşanlar, bu pazar Bakırköy’de

İstanbul’u koşanlar, bu pazar Bakırköy’de

“İstanbul'u Koşuyorum” etkinliği, Bakırköy etabıyla devam edecek. Bu Pazar gerçekleştirilecek koşuya 1.250 sporcu katılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki SPOR İSTANBUL, Türkiye'de yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek ve alternatif yarışlar düzenlemek amacıyla“İstanbul’u Koşuyorum” etkinlikleri düzenliyor. Kadınlar Günü Etabı ve Caddebostan Colour Run Etabı’nın ardından bu senenin 3. yarışı olan “İstanbul’u Koşuyorum” Bakırköy Etabı, 26 Eylül Pazar günü yapılacak. 10 km’lik parkurda düzenlenecek yarış, saat 9.00’da başlayacak. Toplam 1.250 sporcunun katılacağı etkinlikte sporcuların yarıştaki dereceleri elektronik zamanlama çipleri ile ölçülecek.

EĞLENCE VE HAREKET BİR ARADA

Etkinlik, nefes egzersizleri ve ısınma hareketleriyle başlayacak. Dj Performansı ile harekete eğlence katılacak. Koşunun ardından gerçekleşecek ödül töreniyle de son bulacak. İstanbullular hem yarışacak hem de eğlenceli bir Pazar yaşayacak.

BAŞLADIĞI NOKTADA SONA ERECEK

Yarış Kennedy Caddesi üzerindeki Bakırköy İDO İskelesi İSPARK park alanı önünden başlayacak ve Zeytinburnu istikametine doğru devam edecek. Parkurdaki ilk dönüş noktası Tarhan Kavşağı olacak. Tarhan Kavşağı’ndan dönüş alan parkur yine Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi üzerinden Yeşilköy istikametine doğru ilerleyecek. Havuzlu Kavşağı’ndan yapılacak ikinci dönüş ile Bakırköy İDO İskelesi istikametinde devam eden parkur başladığı noktada sona erecek. Pandemi tedbirleriyle koşulacak yarışlarda katılımcılardan PCR testi ya da iki aşılı aşı kartı ibraz etmesi istenecek. Heyecan dolu anlara sahne olacak etkinlik serisi Bakırköy’ün ardından 10 Ekim’de düzenlenecek Üsküdar Etabı ile devam edecek. 

Program
Alana Giriş: 08.00
Isınma: 08.45 – 09.00
Start: 09.00 – 09.15
Ödül Töreni: 11.00-12.00

Etiketler ibb istanbul büyükşehir belediyesi ekrem imamoğlu
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